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Жители Приморья сожгли своих соседей

Расследование продолжается
Фото: www.donbass-info.com Фото: www.donbass-info.com
Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

По факту обнаружения в сгоревшем автомобиле обгоревших тел 59-летнего мужчины и 50-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По подозрению в совершении преступления был задержан 59-летний сосед потерпевших и его два сына: 20-ти и 22-ти лет.

По версии следствия, в селе Анисимовка Шкотовского района на одной из улиц между соседями давно установились длительные неприязненные отношения. Пара регулярно писала жалобы и заявления на семью фигурантов. На фоне длящегося конфликта отец и два его сына решили убить соседей. 22 декабря 2016 года они подкараулили потерпевших на дороге, нанесли им множественные удары топором, монтировкой и палкой, поместили их в автомобиль и подожгли его. От полученных травм потерпевшие скончались.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. Назначены экспертизы.

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