Волонтеры Приморского океанариума занялись благотворительностью

Ярмарка - первый благотворительный проект

Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

Волонтеры Приморского океанариума устроили благотворительную ярмарку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу океанариума. Собранные средства будут переданы в благотворительный центр для мамочек с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, «Ковчег надежды».

«Не все дети имеют возможность встретить Новый год в родном доме, - говорит координатор волонтерского движения Марина Маслова. - Мы постарались по мере возможности поддержать их и, быть может, помочь исполнить какие-то мечты».

Идея и воплощение благотворительной акции полностью принадлежат волонтерам. Они шили костюмы, готовили угощения, мастерили подарки и новогодние игрушки. Гости делали благотворительные взносы, получали взамен билетик с определенной суммой, и меняли его на все, что понравилось.

Поддержать волонтеров пришли мамочки с детьми из «Ковчега надежды», а также сотрудники Океанариума.

Волонтерский центр создан в Океанариуме недавно, в уходящем году. Его сотрудники работают на общественных началах. Неоценимую помощь они оказали при подготовке к открытию океанариума, а также в первые месяцы его работы. Сегодня в центре чуть больше пятидесяти волонтеров. Самому юному четырнадцать лет, самому старшему- 75.

Приморский океанариум ведет несколько социальных проектов. Например, по средам для воспитанников детских домов и интернатов устраиваются бесплатные экскурсии. Но ярмарка - первый благотворительный проект, к которому постарались привлечь и гостей Океанариума.