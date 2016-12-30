Женщина скончалась после укола лидокаина на дому в Москве

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

В Москве правоохранители устанавливают обстоятельства гибели женщины после инъекции лидокаина. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Утром 27 декабря 36-летняя женщина обратилась за медицинской помощью в частную службу скорой помощи «Веромед», не имеющей лицензии на оказание неотложной врачебной медицинской помощи. Пациентка жаловалась на боли в спине.



Сотрудник, прибывший на вызов в квартиру дома по улице Кулакова, сделал женщине укол лидокаина, однако впоследствии потерпевшей стало плохо, а через непродолжительное время она скончалась на месте.



В ходе расследования уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза. Также следователями будет дана правовая оценка действиям сотрудника и руководства организации.



Заведующий 1-м терапевтическим отделением поликлиники № 149 в Москве Игорь Юркин, предполагает, что смерть женщины произошла из-за анафилактического шока - аллергической реакции на лидокаин.



По его словам, в любой скорой помощи должна быть противошоковая укладка – аптечка, которую используют при анафилактическом шоке (аллергической реакции). Все медицинские работники в обязательном порядке должны знать, где она лежит и как ей пользоваться. За наличие препаратов в этой аптечке и их сроком годности следит обычно старшая медсестра.



Применяя правила действия при анафилактическом шоке можно прекратить аллергическую реакцию, или же выиграть время до приезда реанимационной бригады. В любом случае, добавляет врач, в этой истории нужно тщательно разобраться и проверить, что предприняли эти медики и в каком состоянии была погибшая женщина.