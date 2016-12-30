Жизнь на нашей планете на время замрёт

Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

Гороскоп на январь 2017 года не богат на сенсации и неожиданности. Чему тут удивляться – в очередной раз после новогодних торжеств жизнь на нашей планете на время замрёт, и каждому человеку придётся самостоятельно определять, как распорядиться этим сверх не событийным периодом. Однако никто не сказал, что весь январь вы будете жить, отгородившись от внешнего мира! Наоборот, главной тенденцией этого периода как раз таки станет жажда общения, порой переходящая все разумные рамки, сообщает Астро-Гороскоп..



Эта черта особенно отчётливо проявится в первой декаде января. Период праздничных вечеринок, корпоративов и дружеских встреч для многих людей затянется на неопределённые сроки и начнёт вызывать уже не восторг, а чувство лёгкой усталости. Не удивительно, что в начале января 2017 года многие из нас будут не удовлетворены своим самочувствием. Причём, большую опасность сейчас представляют не только обильные трапезы и алкогольные вечеринки, но и природные факторы. Отправляясь в поход по гостям или на очередную дружескую вечеринку, пожалуйста, не забывайте проверить погоду, спланируйте свой наряд в соответствии с требованиями, которые она выставляет и, конечно, не забывайте соблюдать правила осторожности, передвигаясь по скользкой дороге.



Вторая январская декада плавно продолжит основные тенденции этого месяца. Причём, сейчас кроме живого общения и множества встреч, нам так или иначе придётся задуматься о работе… Лишь единицы жителей планеты Земля сразу же втянутся в нормальный рабочий ритм (обратите внимание – в 2017 году этот перед между ритмами «каникулы» и «работа» будет проходить намного сложней, чем во все предыдущие годичные циклы!). Вот почему людям, которые очень дорожат своей карьерой и репутацией профессионала, следует пораньше стряхнуть с себя все последствия праздника. В целом же не стоит надеяться, что в январе вам удастся одержать крупные победы в сфере карьеры (конечно, этот момент не исключён, но ради него вам придётся изрядно напрячься). Так, если вы работаете на себя, постарайтесь встретить 2017 год с объективными настроениями. Даже если под бой курантов вы загадали желание «хочу, чтобы мой бизнес начал расти», глупо надеяться, что чудо произойдёт, и вам не придётся прилагать ради него ни малейших усилий (вы можете жить с надеждой на лучшее, но напряжённо работать вам всё же придётся).



В третьей декаде января 2017 уже мало кто будет помнить о том, что совсем недавно завершились праздничные каникулы. К этому моменту жизнь полностью войдёт в привычную колею, при этом у многих людей, помимо профессиональных проблем и мелких трудностей в финансовой сфере, начнут происходить регулярные стычки с ближайшими родственниками. Всех, кто ищет любовь, в конце января ждёт другого рода проблема. Противоположный пол будет мало настроен на романтичный лад (скорее на деловое общение). Как итог, поиски второй половинки для вас временно приостановятся.

Овен

Гороскоп на январь 2017 года рекомендует Овнам не пытаться искусственно «раскачать» сверх неторопливый ритм своей жизни. Да, в январе события, которым суждено произойти в вашей судьбе, будут развиваться крайне медленно, но вас не должна пугать эта «черепашья» скорость! Не забывайте, что хотя бы порой вам следует позволять себе отдых и релаксацию. Середина этой зимы даст вам великолепный шанс отдохнуть, и отказ от него с вашей стороны будет неправильным шагом.



Любовный фронт Овнов больше приобретёт, нежели потеряет от слишком неторопливого темпа, присущего этому месяцу. Если вы довольно давно создали семейный союз, ваша вторая половинка, оценивая ваше январское поведение, будет удивлена приятными метаморфозами. Антисобытийность этого января вас настолько расслабит, что вы полностью забудете о своём амплуа вечного семейного лидера. Вы будете, словно маленькое дитя, безропотно следовать советам своего партнёра по браку, и эта добровольная ведомость оградит ваш семейный союз от скандалов. Овнам, которые пока только ищут любовь, в январе 2017 также будет присуща покорность и жажда романтики. Будьте осторожны, ведь кто-то из ваших новых знакомых попытается воспользоваться вашей январской наивностью! Одним словом, ищите любовь, но не забывайте при этом прислушиваться к советам своего здравого смысла.



Что касается рабочего направления жизни Овнов, то здесь в январе 2017 года спокойствие и размеренность периодически будут сменяться из ряда вон выходящими событиями. Прежде всего вас ожидает крупный финансовый расход, который вы воспримете как досадную потерю своего капитала. Конечно, вам захочется как можно скорей «отыграться», то есть довести свой капитал до прежней отметки. Увы, январь не предоставит вам шанс стать богаче, и вам придётся с этим покорно смириться. Обратите внимание – погоня за «шальными» деньгами вас не спасёт, а лишь усугубит ситуацию. Особенно актуален этот совет для Овнов, занятых в сфере предпринимательства. Вам крайне опасно вкладывать средства в сомнительные авантюры (риск, что вы больше никогда не увидите свои «кровные» очень велик, а потому поберегите свою нервную систему и хотя бы до конца января откажитесь от участия в рисковых проектах).



В целом же, не считая некоторых удручающих мелочей, январь 2017 обещает стать для Овнов умиротворённым и спокойным этапом. Однако не забывайте, что, даже пребывая в расслабленном состоянии, ваш организм нуждается в заботе! Будет не лишним, если вы включите в свой рацион овощи и травяные отвары. Эти простейшие меры помогут вам поддержать в норме уровень кровяного давления, скачки которого в середине зимы могут стать для вас регулярным явлением. Конечно, помимо мер, которые вы можете предпринять самостоятельно, вам понадобится консультация с профессиональным врачом, который наверняка поможет вам избавиться от скачков АД в максимально сжатые сроки.

Телец

Гороскоп на январь 2017 года предвещает Тельцам наступление очень спокойного и созидательного периода жизни. Если вы сможете двумя руками схватить судьбоносные шансы, которые будут в избытке окружать вас в середине этой зимы, ваша жизнь уже к концу января изменится в лучшую сторону. Причём, эти судьбоносные шансы вам следует внимательно высматривать по сторонам (никто не сказал, что счастливые случайности будут преследовать вас по пятам, скорее вам придётся выслеживать их, словно вы профессиональный охотник).



Во всём, что касается сферы личных привязанностей, Тельцам в январе 2017 придётся отдать инициативу в руки своего ближайшего окружения. Если вы семейный человек, значит основные вопросы, которые появятся в вашей судьбе, вы будете решать при всесторонней поддержке своей второй половинки. При этом романтика и пылкая страсть в вашей паре совсем не угаснут. Всё обстоит с точностью до наоборот! Пока вы вместе выстраиваете своё светлое будущее, отношения между вами и вашим избранником примут черты, присущие союзу людей, которые только что познакомились. Тельцы, пока не вступившие в брак, в середине этой зимы с завидным упорством приступят к поискам достойной второй половинки. Будьте бдительны, ведь ваше «упорство» далеко не всегда бывает оправданным в сфере любовных привязанностей! Умейте ждать и научитесь находить обходные пути для покорения своих новых пассий.



Решительность и напор, присущие Тельцам, станут отличным подспорьем для профессиональной сферы жизни представителей этого знака. Если вы всячески пытаетесь приблизить свой карьерный рост, будучи служащим какого-то предприятия, в январе 2017 у вас появятся объективные предпосылки для реализации этих желаний. Всё, что потребуется от вас – не только ежечасно доказывать свой профессионализм, но и заручиться поддержкой со стороны своего непосредственного руководства. Согласитесь, сказать пару возвышенных комплиментов в адрес сурового босса или тираничной начальницы – это совсем не сложно (зато этот нехитрый шаг поможет вам приблизить своё повышение). Тельцы, занятые работой на себя, в середине зимы наметят перед собой новые масштабные цели. Возможно, вы захотите открыть иностранный филиал своей фирмы или внедрить в свой производственный процесс дорогостоящие инновации. Было бы желание, и все свои январские цели вам непременно удастся достичь (конечно, приложив определённую долю усилий).



Пока Тельцы активно сражаются за потенциальный успех, их здоровье также потребует к себе самого пристального внимания. Нет, в январе у вас не возникнет особо крупных проблем с самочувствием. Речь идёт о хроническом стрессе, который начнёт подтачивать ваш организм изнутри, становясь причиной развития других, более серьёзных недугов. Отсюда совет – давайте себе право на отдых и не забывайте о том, что ваш организм нуждается в периодах релаксации. А вот каким будет оптимальный для вас «релакс», решайте сами, учитывая особенности своего организма.

Близнецы

Гороскоп на январь 2017 года предвещает Близнецам появление огромного множества гениальных идей (причём, их гениальность будет тесно граничить с безумством). Вам, дорогие Близнецы, всегда было свойственно смотреть на окружающий мир через уникальные «очки», которые делают акцент на таких понятиях, как свобода, духовный полёт и независимость, а рутину, быт и прочие мелочи тщательно скрывают от вашего взора. Так вот. В январе 2017 вы вообще откажетесь снимать свои «очки» хотя бы на одну минуту (вот почему этот месяц пройдёт для вас очень возвышенно и одухотворённо, не принеся при этом никаких продуктивных итогов).



Оригинальность и «безумство» Близнецов наиболее отчётливо проявится в личном аспекте жизни представителей этого знака. Многие из вас, особенно те, кто в прошлом был недоволен своей текущей любовной привязанностью, решат окончательно освободиться от несчастливого чувства. Причём, от столь решительного поступка вас не сможет удержать даже тот факт, что вместе со своей порядком надоевшей второй половинкой вы прошли через «огонь» и прочие испытания! Конечно, многие начнут осуждать этот шаг, но и громкая критика не убьёт в вас желание начать свою жизнь с чистой страницы. Близнецы, которые пока только ищут любовь, в январе будут склонны к не менее решительным действиям. Вы перестанете ждать, когда любовь сама постучится к вам в двери (если точней, вы начнёте «охоту» на любовь, и азарт, появившийся в ваших глазах, будет словно магнит привлекать к вам представителей противоположного пола).



В январе 2017 не забудут Близнецы и столь важный аспект, как свои финансовые дела и карьера. У всех, кто трудится на предприятии и живёт в надежде, что его доход вот-вот начнёт неуклонно расти, окончательно лопнет терпение. Вы, не желая быть пешкой в чьей-то игре и исполнителем роли, которую диктует вам вышестоящее руководство, разработаете свой личный бизнес-проект и без промедлений примитесь делать его реальностью. Эта смелая задумка, конечно, заставит вас «попыхтеть», но ваши усилия не пропадут понапрасну. Высока вероятность, что индивидуальное предпринимательство действительно станет вашим главным «коньком», и вы сможете наконец уволиться с ненавистной работы. А вот тем Близнецам, которые уже довольно давно пребывают в статусе индивидуального предпринимателя, в январе рисковать всё же не стоит. Да, смелый шаг, который вы попытаетесь предпринять, может привести вас к масштабной победе. Но! Не забывайте, что многие из ваших идей не до конца проработаны, а потому вам всё-таки стоит слегка повременить с их практическим воплощением.



Здоровье в январе 2017 года не доставит Близнецам ни малейшего беспокойства. Вы, как и всегда, будете жизнерадостны, веселы и заразительно оптимистичны. Однако в вашей январской жизни будет один тонкий нюанс, оставлять без внимания который вам категорически не рекомендуется. Не забывайте, что бесконечные вечеринки, бессонные ночи, обильные трапезы и алкоголь могут довести ваш организм до полного истощения, а потому постарайтесь развлекаться, как говорится, умеренно.

Рак

Гороскоп на январь 2017 года предвещает Ракам очень много перемен во всех без исключения сферах жизни. В середине этой зимы вы измените своим постоянным привычка (теперь вы будете действовать, не теряя драгоценное время на никому ненужные философствования). Став уверенней в себе и смелей, вы сможете сделать даже то, что долгие годы являлось лишь плодом вашего богатого воображения. А вот какому конкретно «плоду» вы решите дать жизнь, зависит только от вас и от тех задач, которые в личном списке жизненных ценностей стоят для вас на первостепенных позициях.



Январская решительность Раков не лучшим образом отразится на сфере их личных привязанностей. Даже если ваш брак давно прошёл проверку на прочность, в середине зимы у вашего партнёра вновь возникнет вопрос – действительно ли вы испытываете к нему пылкие чувства. Видя холодный, отчуждённый взгляд ваших глаз, действительно можно заподозрить и обман, и измену… Ваша вторая половинка будет по-крупному переживать, а вы не поторопитесь прогнать прочь её страхи. Одним словом, атмосфера в стенах вашего дома в январе будет не самой располагающей для любви и романтики. Одинокие Раки также замкнутся в себе, при этом не станут пропускать новогодние корпоративы и шумные вечеринки. Парадокс, но противоположному полу очень понравится ваш образ неприступного джентльмена или холодной красавицы! Многие попытаются растопить тот ледяной покров, которым вы сами себя окружите, но эти попытки не приведут к заметному результату.



В карьере и финансовых делах Раков в январе 2017 года наметится тенденция к заметному росту. Причём, этот рост достанется вам высокой ценой (ценой своего законного отдыха и выходных, которые вы будете проводить на работе). Конечно, ваш начальник будет искренне удивлён, что вы без «раскачки» приступили к работе после продолжительных праздников и что ваш трудовой энтузиазм можно назвать примером для всего служебного коллектива. Объективно оценив, как использовать ваш «трудовой энтузиазм», начальник решит, что именно вас следует поставить во главе других сотрудников вашей компании. Если же вы работаете на себя, значит усердием, которое вы проявите при управлении своим предприятием, вы будете заражать тех людей, которые находятся у вас в подчинении. При этом вам придётся пообещать многим из них финансовое поощрение январских усилий. Да, это повлечёт за собой кое-какой материальный расход, но успех, которые помогут приблизить ваши сотрудники, не идёт ни в какое сравнение с этими тратами.



Ракам по итогам этого января станет понятно, что только смелый добивается новых побед, и только осторожный избегает многочисленных неприятностей. Обратите внимание – осторожность понадобится вам во всём, что касается вашего собственного здоровья! Не позволяйте себе переедать, посещая то или иное застолье, и умеренно употребляйте спиртные напитки. Ещё один важный совет – трудиться вам также следует «осторожно», ведь январский трудовой энтузиазм может довести ваш организм до полного истощения.

Лев

Гороскоп на январь 2017 года советует Львам провести «ревизию» в списке своих жизненных ориентиров. Именно сейчас, когда год Петуха едва стартовал, вам нужно понять, что вы конкретно ходите добиться от жизни, на каком месте для вас пребывает семья и насколько важны для вас новые трудовые победы. Как только этот анализ будет полностью завершён, вы очень многое осознаете. Так, вы перестанете суетиться и тратить время на те дела, которые на самом деле не имеют для вас большого значения. Не удивительно, что постепенно ваша жизнь «устаканится», войдёт в нормальную колею, и все преграды, постоянно мешавшие вашим целям, сами собой устранятся.



Личная, жизнь, дом и семья для Львов в январе 2017 года по-прежнему останутся ценностями, не нуждающимися в каком-либо осмыслении. Если вы семейный человек, вашим родственникам остаётся искренне позавидовать, ведь в середине этой зимы вы окружите их такой заботой и теплотой, на которую способен лишь человек, имеющий очень пылкое сердце. Вы по-прежнему будете пытаться каждое мгновение своей жизни провести в окружении близких людей, и они, видя вашу искреннюю любовь, также будут дарить вам исключительно положительного рода эмоции. Львы, которые пока только ищут любовь, станут завсегдатаями новогодних вечеринок и развлекательных мероприятий. Причём вы будете по-прежнему ждать, что на вашем горизонте вот-вот появится умопомрачительно красивая особа, имеющая богатый внутренний мир и готовая без промедлений начать отношения с вами. Увы, судьба вновь и вновь будет сталкивать вас исключительно с теми, кто ищет спутника всего на одну ночь или привык жить за счёт своих вторых половинок.



Во всём, что касается карьеры и финансовых дел, в январе 2017 года Львы будут действовать в строгом соответствии с ранее намеченным планом. Так, если вы в недавнем прошлом начали подумывать о поисках новой работы, в середине зимы вы перестанете размышлять и приступите к конкретным шагам в этом направлении. Высок шанс, что вам действительно удастся найти вакансию, которая обеспечит вам и стабильно высокий доход, и полный простор для профессиональной самореализации. Тем Львам, которые довольны своей нынешней должностью, в январе будет присущ повышенный трудовой энтузиазм, который и поможет им завоевать репутацию настоящего профессионала. Львы-бизнесмены, напротив, в январе откажутся от крупномасштабных шагов в пользу детального анализа работы своего предприятия. По итогам январского анализа вы выделите перед своей компанией ряд первостепенных задач, реализацией которых вы займётесь уже в начале следующего зимнего месяца.



Насыщенный ритм жизни станет для здоровья Львов довольно непростым испытанием. Во второй январской декаде вы поймёте, что период праздников, вечеринок и обильных застолий пора бы сменить на пешие прогулки, строгую диету и на регулярные занятия спортом. Правда, пока это будет всего лишь проект, имеющий довольно размытые формы (все ваши «диеты» будут заканчиваться в день своего начала, а ваши «тренировки» не будут иметь ни малейшего намёка на регулярность).

Дева

Как гласит гороскоп, Девам в январе 2017 года захочется во что бы то ни стало добиться торжества справедливости. Пока вы боретесь за «мир во всём мире», ваша собственная жизнь выйдет из привычных берегов и примет довольно странные формы… Вы готовы просыпаться по утрам, не зная о том, что ждёт вас всего через пару часов? Или как вы относитесь к тому, что ваше близкое окружение в течение января полностью изменится? Если вас не слишком прельщает столь непостоянный, непредсказуемый сценарий своего январского уклада, пожалуйста, хотя бы иногда отвлекайтесь от своей бурной общественной жизни!



Особенно актуален этот совет для тех Дев, кто состоит в постоянных отношениях или довольно давно связал себя узами брака. Не забывайте, что ваш партнёр может воспринять ваше постоянное отсутствие в домашних стенах как большую угрозу вашему семейному счастью. Кто знает, быть может, устав ждать от вас хотя бы немного внимания, ваша вторая половинка начнёт смотреть по сторонам в поисках объекта, способного скрасить её одиночество… Одинокие Девы в январе должны более трепетно отнестись к своим старшим родственникам. Им хочется от вас всего одного – внимания, душевной теплоты и поддержки. Если сейчас вы не подарите им эти эмоции, впоследствии вы никогда себя не простите за проявленное равнодушие! Что касается ваших шансов начать главный роман всей своей жизни, то в середине этой зимы они будут не слишком большими. Вас, конечно, по-прежнему будут окружать симпатичные представители противоположного пола, но ни в одном из них вы не найдёте точного соответствия тем высоким требованиям, которые вы выдвигаете к своей потенциальной второй половинке.



Карьера и финансовые дела Дев в январе 2017 года также будут иметь ряд уникальных особенностей. Если вы трудитесь на предприятии и мечтаете, чтобы ваша карьера наконец начала планомерно расти, в середине зимы вы упустите шанс добиться головокружительного карьерного взлёта (а точней – добровольно подарите этот шанс своему незадачливому коллеге). Что подтолкнёт вас на этот опрометчивый шаг? Конечно, ваша январская жажда справедливости! Вы решите, что ваш коллега больше, нежели вы, достоин карьерного роста (увы, этот широкий жест человек, которому вы помогли, не оценит). Девы, занятые работой на себя, также продемонстрируют альтруизм, но он будет иметь куда более разумную форму. Вы окажете поддержку конкурирующему предприятию, которое медленно, но верно идёт ко дну. Что последует за этим шагом? Вас ждёт результат, которому многие позавидуют! Спасённый вами конкурент сам предложит вам объединиться, и это слияние капиталов откроет перед вашей компанией новые горизонты.



В середине этой зимы Девы всё-таки найдут время для заботы о себе и о своём самочувствии. Причём больше всего вас будут привлекать активные виды спорта (особенно катание на лыжах). Морозный январский воздух подстегнёт ваш метаболизм и, сами того не планируя, вы слегка похудеете. Когда на вас с лёгкостью «налезет» наряд, несколько лет провисевший в шкафу, вы поймёте, что активный образ жизни действительно приносит ощутимую пользу.

Весы

Гороскоп на январь 2017 года предвещает Весам колоссальный рост жизненных сил и повышение своего творческого потенциала. Вы встретите год Петуха с полной уверенностью в том, что перед вами нет закрытых дверей, и что вы сможете добиться всего, что выдвинете в качестве своей главной цели. Этот «боевой настрой», безусловно, очень хорош, но вам не стоит упускать из вида и ещё некоторые важные факторы. Помимо желания стать победителем и готовности много работать ради новых побед, вы должны иметь «сущую мелочь» - объективные предпосылки для этих побед, которых в январе, увы, у вас явно не будет…



Что касается личной жизни Весов, то для неё январь 2017 года точно не превратится в суровое испытание. Если вы семейный человек и уже успели приучить близких людей к своим постоянным отсутствиям дома, в середине зимы ваш привычный уклад не претерпит существенных изменений. Вы по-прежнему будете играть сразу сотни ролей, оставляя роли примерного семьянина вторые позиции. При этом ваша вторая половинка, смирившись с подобным сценарием, сумеет отыскать для себя интересное хобби, и в те минуты, которые вы будете проводить только вдвоём, у вас будет много интересных тем для разговоров. Весы, которые пока только ищут любовь, в январе 2017 года не упустят возможность завязать очередную ни к чему не обязывающую интрижку. На этот раз вашей пассией окажется человек, с которым вас будет разъединять колоссальная разница в возрасте, и именно этот момент, а также стремительный темп развития этой любовной привязанности, станут для окружающих людей главной темой для сплетен.



В карьере и финансовых делах Весы в середине этой зимы проявят и деловитость, и склонность к азарту. Если вы являетесь служащим какого-то предприятия и уже устали терпеть, что ваш доход зависит от воли вышестоящего руководства, в январе вам захочется полностью изменить подобный сценарий. Вы, действуя спонтанно и не имея перед собой точного плана, примитесь осваивать фриланс или индивидуальное предпринимательство. Вскоре вам станет понятно, что увольняться с насиженного места работы ради этих занятий крайне опасно (по крайней мере до тех пор, пока вы не достигнете в них определённого профессионализма). Однако среди Весов найдутся и те, которые в январе полностью забудут про осторожность! Сложно предсказать, какие конкретно шаги вы предпримите (возможно, покинете свою текущую должность ради бизнеса, о котором имеете весьма размытые представления, или, если вы уже бизнесмен, попытаетесь открыть филиал в районе, который нельзя назвать сколько-нибудь перспективным). Так или иначе, вы наломаете дров, и разбирать эти «дрова» вам придётся достаточно долго…



Суматошный характер этого января не доставит особых проблем здоровью Весов, но и не станет для него положительным фактором. Обязательно проверьте уровень гемоглобина в крови, ведь сейчас для вас повышается риск, что этот показатель опустится до критически низкой отметки! Кроме того, обязательно обогатите свой рацион блюдами из печени, ягод и злаков, а алкоголю и всем нездоровым продуктами скажите «больше мы никогда не увидимся».

Скорпион

Гороскоп на январь 2017 года обещает Скорпионам много удивительных эпизодов, которые представители этого зодиакального знака никогда не забудут. Как изменится ваша жизнь в середине этой зимы, и какими светлыми событиями она вас в избытке побалует? Первое и главное – вы сможете найти гармонию внутри себя и избавитесь от эмоциональных проблем, которые существенно портили ваш покой уже долгое время. Второй важный момент – вы начнёте по-новому смотреть на окружающий мир и заметите, что он очень даже не плох (больше того – он значительно лучше, чем вы традиционно считали). Одним словом, вокруг вас произойдёт множество мелочей, каждая из которых поможет вам приблизиться к счастью.



В личной жизни Скорпионов в январе 2017 будет присутствовать много лирики и романтики. Даже если ваш брак длится уже несколько лет, и вы начали относиться к своей второй половинке без трепета в сердце, в середине этой зимы вам удастся узнать, что такое пылкая страсть, физическое влечение и духовная близость. Этому поспособствуют перемены во внешнем облике и характере вашего спутника жизни. Он проведёт масштабную работу над собой, в результате которого вы по-новому посмотрите на него и поймёте, что он очень даже хорош (лучше чем все «глянцевые картинки», которые вы привыкли рассматривать завистливым взором). Скорпионы, пока не вступившие в брак, в январе также будут восхищаться человеком из своего ближайшего круга общения. Обстоятельства сложатся так, что особа, которую вы знаете уже несколько лет, вдруг начнёт вызывать в вашей душе страсть и влечение. Вы подождёте, пока представится подходящий момент, и сообщите этому человеку о своих пылких чувствах. Он пока не даст вам однозначный ответ, но намекнёт, что всегда испытывал к вам большую симпатию.



Что касается работы и финансов Скорпионов, то и этот аспект в январе 2017 будет изобиловать позитивного рода событиями. Так, если вы являетесь служащим и давно мечтали покорить карьерный Олимп, в середине зимы перед вами появится шанс воплотить эту мечту в самые короткие сроки. Немного хитрости, изворотливости и гибкости ума, и вот вы уже восседаете в «кресле», принадлежавшем вашему уволенному коллеге. Скорпионы, занятые работой на себя, также будут удивлены, что судьба даёт им возможность стать не только заметно богаче, но и «обзавестись» долгожданным общественным престижем. Что и когда произойдёт? Вероятней всего, вы сумеете разглядеть выгодный шанс в самом заурядном событии, а затем в полной мере воспользуетесь этим шансом. Примечательно, что с таким же успехом этот шанс мог бы использовать кто-либо другой, но никто, кроме вас, не сумеет увидеть в нём столь заманчивые перспективы. Запомните этот момент и весь январь пристально следите за всем, что развернётся вокруг вашего предприятия.



Крупный успех, который удастся обрести Скорпионам по итогам этого января, словно живительный бальзам подействует на их самочувствие. Причём, вы избавитесь не только от мелких проблем со здоровьем, но и преодолеете наконец тот недуг, который успел принять для вас масштабы стихийного бедствия. Как только болезнь полностью отступит, вы вновь вспомните о спорте (вашими «лучшими друзьями» станут йога, посещение бассейна или оздоровительная гимнастика).

Стрелец

Гороскоп на январь 2017 года предвещает Стрельцам непродолжительную депрессию. Как только праздники подойдут к своему логическому концу, и вам придётся вновь возвращаться к работе, вы испытаете и лёгкую грусть, и прочие эмоции со знаком минус. Почему? Всё дело в том, что вам, дорогие Стрельцы, сложнее всех остальных будет привыкнуть к напряжённому рабочему ритму. Вы «не раскачаетесь» вплоть до конца января, а если и «раскачаетесь», то темп этой «раскачки» будет явно не достаточным для того, чтобы одержать новые профессиональные успехи.



В целом же жизнь Стрельцов в середине этой зимы не будут омрачать крупные катаклизмы. Что касается вашего любовного фронта, то этот аспект и вовсе избежит любых неожиданностей. Если вы семейный человек, ваш годами формировавшийся домашний уклад никто и ничто не нарушит. Есть шанс, что вы и ваша вторая половинка сможете наконец воплотить в жизнь свою давнюю мечту о новом предмете мебели или о дорогостоящей электронике, которую вы приобретёте в третьей январской декаде. Стрельцы, свободные от брачных уз, проведут январь в ритме постоянного праздника. Причём, вы продолжите посещать всевозможные вечеринки, даже когда новогодние каникулы окончательно завершатся! Да, выполнять свой служебный долг в состоянии хронического недосыпания вам будет довольно непросто. При этом вас будет согревать одна только мысль (мысль о том, что уже вечером вы увидите человека, который теперь является вашим постоянным спутником во всех видах досуга). Нет, эти отношения романом, конечно, не назовёшь (это скорее привязанность, которая каждой из «сторон» дарит ощущение праздника и которая явно не пройдёт проверку реалиями сурового быта).



Карьеру Стрельцов в январе 2017 года можно описать лаконично – ничего важного и грандиозного в вашей профессиональной судьбе не предвидится. Если вы являетесь служащим, в середине зимы свой профессиональный долг вы будете выполнять не то что бы спустя рукава, скорее со слезами обиды. Почему? Вам будет досадно осознавать, что новогодние каникулы уже завершились, и что вплоть до ближайшего отпуска таких продолжительных выходных у вас не предвидится. Стрельцы, занятые в сфере предпринимательства, также далеко не сразу втянутся в нормальный рабочий ритм (если точней, вы будете втянуты в этот ритм по вине какой-то неприятной случайности). Не исключено, что ваш основной конкурент предпримет непорядочный ход, который подорвёт авторитет вашего предприятия. Вот почему вам придётся как можно скорей стряхнуть с себя после праздничную лень и заняться устранением этой проблемы.



В январе 2017 года здоровью Стрельцов не грозят ни малейшие неприятности. Ваш организм сможет дать достойный отпор январским вьюгам и сквознякам (не забудьте сказать спасибо своему крепкому иммунитету). При этом вам следует позаботиться о том, чтобы как можно скорей избавить себя от всех последствий затянувшихся праздников. Переход к рабочему ритму пройдёт для вас значительно легче, если вы включите в свой режим дня занятия на домашних тренажёрах или начнёте регулярно посещать тренировки в спортзале.

Козерог

Гороскоп на январь 2017 года предвещает Козерогам очень насыщенный и динамичный этап (один из тех, которые принято называть судьбоносными моментами жизни). Пока весь мир медленно и неохотно стряхивает с себя после праздничную лень, вы с головой погрузитесь в дела, и для этого вам не потребуется ни малейшей «раскачки»! Подобное поведение, конечно, станет залогом многих ваших побед, некоторые из которых наверняка спровоцируют лютую зависть со стороны вашего ближайшего окружения. Вот вам и «тёмное пятно», которое бросит тень на вашу январскую действительность – бойтесь тех, кто улыбается вам в глаза и уже спустя пару минут начинает распространять о вас гнусные сплетни.



В целом же Козерогам январь 2017 оставит преимущественно позитивные впечатления. Ваша личная жизнь по-прежнему будет лишена крупных невзгод, и вы перестанете переживать за будущее своей любовной привязанности. Если ваш брак длится уже несколько лет и успел принять формы привычки, в середине этой зимы ваш роман так и не превратится в извергающийся вулкан жарких страстей, но именно эта спокойная, ровная связь и станет залогом вашего эмоционального равновесия. Козероги, которые только-только начинают строить свой любовный роман, будут удивлены, что эта привязанность развивается ровно так, как они сами себе запланировали. В ваших отношениях с новым партнёром будет преобладать «тишь да гладь», что позволит вам без спешки и суеты изучить характер друг друга. Всем, кто пока только ищет любовь, увы, создать новый роман так и не удастся… Причина вашего одиночества будет очень проста – нехватка времени на построение своей личной жизнь в связи с чрезмерной загруженностью на работе.



Карьера и профессиональные дела в январе 2017 действительно всецело поглотят Козерогов. Особенно усердно трудиться будут те, кто работает на себя и кто сам определяет, каким будет его доход в тот или иной период. Вы втянетесь в рабочий ритм ещё до того, как закончатся новогодние торжества, и это даст вам крупные преимущества перед конкурентами. Не исключено, что пока она веселятся за банкетным столом, вы разработаете сложный стратегический план, без отлагательств воплотите его в жизни и тем самым существенно укрепите свои позиции на бизнес арене. Козероги, пребывающие в статусе служащий, в январе также будут трудиться буквально на износ, отказавшись от после праздничного сплина. Ваше профессиональное рвение принесёт очень неплохие плоды (возможно, вы получите перспективное назначение или, как вариант, прибавку к зарплате).



Стремительный темп этого января, как это ни парадоксально звучит, очень благоприятно повлияет на здоровье Козерогов. У вас просто не будет времени обращать внимание на мелкие сигналы «СОС», которые будет посылать ваш организм, и он, ваш сильный, закалённый, натренированный организм, сам научится гасить на корню те или иные болезни. Обратите внимание – если у вас имеется какой-то хронический недуг, этот прогноз не актуален! Почувствовав, что болезнь превращается в рецидив, без промедления обращайтесь за помощью к медицинскому специалисту!

Водолей

Гороскоп на январь 2017 года сулит Водолеям много радости, веселья, любви и прочих эмоций, имеющих исключительно позитивный оттенок. Пусть многие будут за глаза критиковать, что этот этап вы проводите слишком непосредственно и легкомысленно, на эту критику вам не стоит обращать никакого внимания! В конце концов, вы можете позволить себе и веселье, и шумные праздники, и азарт, с которым вы примитесь выстраивать свои любовные отношения. А дела? А дела подождут, ведь январь традиционно является месяцем, не слишком подходящим для крупных карьерных свершений (и январь 2017 года не станет исключением из этого правила).



Личная жизнь Водолеев в середине этой зимы приобретёт ряд уникальных особенностей. Если вы семейный человек и привыкли уже, что все важнейшие события жизни протекают в стенах вашего дома, в январе подобный расклад претерпит крупные перемены. Во-первых, куда интереснее, чем находиться в окружении близких членов своей семьи, вам покажется посещение всевозможных увеселительных мероприятий (причём, далеко не всегда вы будете приглашать свою вторую половинку принять участие в той или иной новогодней тусовке!). Стоит ли говорить, что ваше январское поведение не очень понравится домочадцам и что во избежание ряда проблем вам всё-таки придётся отказаться от своего амплуа «светского льва» или «львицы»? Зато Водолеи, пока не вступившие в брак, в январе смогут «отрываться» по полной! Череда развлекательных мероприятий, встреч и романтичных знакомств настолько закружит вашу голову, что вы перестанете думать о чём-либо другом, кроме как о своих однодневных романах. Хорошо, что ваша легкомысленность не принесёт вам больших беспокойств (куда больше пострадает ваш телефон, который устанет разрываться звонками от ваших новых знакомых).



Что касается рабочего направления, то оно в январе не получит от Водолеев должного количества сил и внимания. Особенно халатно относиться к служебному долгу будут те Водолеи, которые работают не на себя. Прекрасно осознавая, что, и не проявив трудовой энтузиазм, вы получите точно такую, как и в прошлом, зарплату, вы будете весь январь только фактически присутствовать на работе. Водолеи, занятые в сфере свободного предпринимательства, не смогут позволить себе подобного рода халатность. Однако постепенно и вы найдёте пути, как откровенно бездельничать без вреда для своего предприятия. Вы поставите «у руля» человека, которому полностью доверяете, а сами только со стороны примитесь контролировать деятельность своей фирмы. Благо, что в январе никаких крупных проблем вокруг вашего бизнеса не возникнет, а потому ваш «стратегический план» не обернётся какими-либо проблемами.



Пока Водолеи так активно наслаждаются отдыхом и суетой, присущей для новогодних каникул, их здоровью грозит только одна неприятность. Конечно, источником этой неприятности окажется алкоголь и регулярное переедание, которое вы будете себе позволять в ходе корпоративов и бесконечных дружеских застолий. Отсюда совет – как только этот затянувшийся «пир» подойдёт к своему логическому финалу, проведите ряд очищающих процедур или, как вариант, воспользуйтесь низкокалорийной диетой.

Рыбы

Рыбам гороскоп на январь 2017 года готовит как много тревог, так и множество очень счастливых моментов. Да, вам будет довольно непросто смириться с тем, что ваш спокойный, неторопливый уклад в середине этой зимы принял столь непостоянные формы. Однако ещё чуть поздней (примерно в третьей январской декаде) вы признаетесь сами себе, что динамика, которую приобрела ваша жизнь, вам очень даже понравилась. Больше того, теперь вы будете меньше витать в облаках и больше заниматься конкретными действиями. Вот так вот неожиданно для себя вы обретёте новые черты характера и привычки, которые, надо заметить, позволят вам добиться реальных успехов.



Конкретика, которую приобретёт поведение Рыб в январе, наилучшим образом повлияет на личную жизнь представителей этого знака. К примеру, все, кто уже успел создать семью, удивят своих близких приятными метаморфозами в своём поведении. Вы перестанете плаксиво жаловаться на судьбу, которая вас постоянно обижает. Вместо этих разговоров вы примитесь методично ликвидировать всё, что постоянно портит вам нервы (избавитесь от мелких бытовых проблем, составите детальный список ближайших расходов и проведёте другие мероприятия, способные внести в вашу семейную жизнь комфорт и предельную ясность). Рыбы, которые пока только ищут любовь, будут демонстрировать свой рационализм как раз таки в процессе поисков новых вторых половинок. Вы в кои-то веки решите, что нет смысла погружаться в каждый новый роман с головой, не выяснив наверняка, имеет ли он хотя бы малейшие шансы на продолжение. Тем самым вы оградите себя от новых шрамов на сердце и от множества неприятных переживаний.



Во всём, что касается карьеры и финансовых дел, Рыбы в середине этой зимы проявят себя как тонкие дипломаты, способные из любой, даже самой запутанной ситуации извлечь реальную пользу. Рыбы, работающие на том или ином предприятии, с помощью этой хитрой стратегии смогут приблизить карьерный успех (всё, что вам понадобится для осуществления своей заветной мечты – водить дружбу с влиятельными коллегами и, конечно, трудиться не менее энергично, чем раньше). Рыбы, занятые работой на себя, также смогут обрести крупномасштабный успех, проявив склонность к чёткому планированию и воспользовавшись своей природной смекалкой. Если вы увидите перед собой, казалось бы, самый незначительный шанс преуспеть и стать немного богаче, смело хватайте его сразу двумя руками! Зачем? А затем, дорогие Рыбы, что именно из таких, казалось бы, мелочей и будут слагаться ваши масштабные январские успехи!



В середине зимы Рыбы будут заняты чем угодно, но только не своим собственным здоровьем. Эту оплошность ваш организм не простит, и весь январь будет напоминать вам о себе, посылая многочисленные тревожные сигналы. Наиболее часто вас будут беспокоить боли в суставах и в области нижнего отдела спины. Чтобы избавиться от этих неприятных ощущений, вам рекомендуется как можно чаще баловать себя тёплыми ваннами с аромамаслами.