МФЦ Приморья возобновят прием граждан с 9 января

График работы

Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

Стал известен график работы многофункциональных центров Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций края, приморские МФЦ в этом году будут работать до 30 декабря включительно.

«С 31 декабря до 8 января все многофункциональные центры будут закрыты на новогодние каникулы. Прием граждан начнется в понедельник, 9 января», – пояснили в ведомстве.

При этом, по словам директора департамента Ильи Красильникова, приморцы могут воспользоваться госуслугами альтернативным способом.

«Сэкономить время при оформлении документов жители края могут на Едином портале госуслуг. Веб-ресурс работает ежедневно и круглосуточно», – отметил он.

Напомним, в Приморье функционируют 38 многофункциональных центров и около 80 их территориально обособленных подразделений – всего более 400 окон обслуживания.