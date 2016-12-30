Тематическая программа «Мечтай! Загадывай! Желай!» пройдёт завтра во Владивостоке

Гостей и жителей города ждут интересные мероприятия

Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

Завтра, 31 декабря, на центральной площади Владивостока состоится праздничная новогодняя программа «Мечтай! Загадывай! Желай», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Для жителей и гостей города подготовлены интересные локальные площадки, концерт, красочный фейерверк.

В 18 часов здесь развернутся локальные площадки, на сцене будут работать аниматоры в новогодних костюмах – участников мероприятия ждут конкурсы и призы. Так, все желающие смогут поучаствовать в танцевальном конкурсе, испытать свои силы в «петушиных боях» или метании валенка. Подготовлены для горожан несколько фотозон. Например, на площадке «Скатерть-самобранка» поклонники селфи смогут сделать фотографию в русском стиле рядом с самоваром, баранками и кренделями.

В 20 часов стартует концертная программа – для зрителей подготовлены вокальные и хореографические номера. Так, со сцены прозвучат любимые несколькими поколениями новогодние песни – «Разговор со счастьем», «Звенит январская вьюга», «Тройка», «Снежинка», «Кабы не было зимы», «Пять минут» и другие. Безусловно, с Новым годом горожан поздравят Дед Мороз и Снегурочка.

Кульминацией праздника станет красочный фейерверк. Фейерверк в этом году можно будет увидеть 31 декабря в 22 часа в трёх точках Владивостока: на площади Борцов Революции, в п. Трудовое и на острове Русском (пос. Подножье).