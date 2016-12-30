В Приморье проверили места проведения праздничных мероприятий

Нарушений действующего законодательства выявлено не было

Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

В период с 23 по 29 декабря 2016 года в рамках профилактических мероприятий сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лазовского района были проведены обследования объектов защиты, задействованные в период проведения новогодних праздничных мероприятий на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю. В процессе обследования выше указанных объектов, с руководителями, а также с рабочим персоналом задействованным на праздничные мероприятия были проведены инструктажи по пожарной безопасности и выборочно отработанны тренировки по эвакуации людей из здания на случаи возникновения пожара. Всего было обследовано 20 объектов защиты и проинструктировано 64 чел.

В рамках выявления нарушений требований пожарной безопасности при хранении и реализации пиротехнической продукции, а также выявления мест незаконного распространения пиротехники, были организованны и проведены совместные рейды с сотрудниками МВД России. Всего было проведено 2 совместных профилактических рейда, нарушений действующего законодательства выявлено не было.