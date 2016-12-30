Владивостокцам напомнили об их неисполненных долговых обязательствах

Акция "Узнай о своих долгах" прошла в аэропорту "Владивосток"

Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

горожане, отправляющиеся в путь самолетом могли перед дорогой проверить себя на наличие неисполненных долговых обязательств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Управления службой судебных приставов Приморского края.

В городе Владивостоке прошла масштабная акция «Узнай о своих долгах», организованная Управлением Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.

Целью мероприятия являлось информирование граждан о наличии неисполненных долговых обязательств, вынесенных постановлений об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации, оказание консультативной помощи.

Акция проходила в международном аэропорту Владивосток. За 6 часов к судебным приставам в общей сложности обратились 53 человека, из них 23 человека оказались в базе данных исполнительных производств. За ними числились неоплаченные административные штрафы, налоговые платежи и госпошлины. При этом почти все они не знали о наличии неоплаченных обязательств. Остальные обратившиеся либо не числились в базе данных, либо оплатили ранее имеющиеся у них долги перед тем, как отправится в путь.

Стоит отметить, что кроме информации о наличии задолженности, приморцам также была продемонстрирована работа мобильного приложения «ФССП», позволяющего узнать сведения о возбужденных исполнительных производствах и доступного для каждого владельца сотового телефона.