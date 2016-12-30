Массовое ДТП произошло в Приморье 13:13, 30 декабря Массовое ДТП произошло в Приморье
Маленькая девочка сгорела при пожаре в Приморье 12:52, 30 декабря Маленькая девочка сгорела при пожаре в Приморье
В Хабаровске до сих пор действует режим ЧС 12:33, 30 декабря В Хабаровске до сих пор действует режим ЧС (Видео)
Новостная лента
Декабрь, 30 пятница
13:42
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
13:42
Чем запомнится приморцам уходящий год? Эксклюзив
13:42
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров Эксклюзив
13:30
Как действовать при снежном заносе, метели и гололеде
13:19
Ученые заявили о том, что лидерские качества передаются по наследству
13:13
Массовое ДТП произошло в Приморье
13:07
Международный автосалон впервые пройдет во Владивостоке
12:52
Маленькая девочка сгорела при пожаре в Приморье
12:45
2016 год продлится на секунду дольше
12:33
В Хабаровске до сих пор действует режим ЧС Видео
12:28
​Владивостокцы отметят Новый год дома Эксклюзив
12:22
83 оперативные группы оказывали помощь участникам дорожного движения Дальнего Востока
12:11
Пропавший приморец до сих пор не найден
12:00
25-ти тонный автомобиль провалился под лед
11:49
Более 500 норковых шуб изъяла таможня Фото
11:38
13 пожаров ликвидировано в Приморье
11:37
«Адмирал» победил в Китае на излете года
11:27
Приморские фермеры продолжают гнать в Китай некачественное зерно
11:14
Япония намерена бороться с пробками и строить «умные» дома во Владивостоке
11:03
Четвероногий полицейский задержал наркопреступника
10:55
Новогодние каникулы будут не у всех владивостокцев
10:44
Стало известно, почему при болезни теряется чувство времени
10:38
Житель Приморья получил 18 лет колонии за изнасилование малолетней
10:34
Приморские автолюбители получили поздравления от полицейского Деда Мороза
10:23
28-летний приморец избил, а затем изнасиловал собственную мать
10:12
Водитель автобуса во Владивостоке грубо нарушил ПДД
10:04
Оказалось, что приморцы не умеют хранить навоз
10:01
Известный владивостокский адвокат скончался на 66-м году жизни
09:55
Самым умным школьникам Владивостока вручили дипломы и подарки Фото и Видео
09:48
Пассажиры самолета Ту-154 при крушении погибли мгновенно
09:44
В Приморье боятся массовых отравлений суррогатным алкоголем
09:19
Долг по оплате ЖКХ сможет помешать приморцам уехать за границу
09:17
Для опознание тел погибших при крушении самолета в Краснодарском крае может потребоваться до 4 недели
Верите ли вы в новогодние приметы?

Электронные версии
4061 (197) от 28 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Встречаем важную птицу
«Почтенное общество» и еще 16 команд сразятся за Кубок главы Владивостока
За паспортом – после праздников
В новогоднюю ночь с легким морозцем
Отсутствие материалов дела у обвинения не помешало суду оставить Игоря Пушкарева под стражей
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Происшествия

Маленькая девочка сгорела при пожаре в Приморье

Мать успела вывести из дома троих детей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

Полуторагодовалый ребенок сгорел при пожаре, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в городе Уссурийск по улице Некрасова, в районе 6-го километра. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного службы "01" от очевидца. На момент прибытия спасателей квартира уже была полностью охвачена огнем. Женщина успела вывести из горящего дома троих своих детей, а самый маленький ребенок полутора лет остался внутри. Чуть позже обгоревшее тело ребенка было обнаружено в сгоревшем здании. 

По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправная проводка. площадь пожара составила 60 кв. метров. Комнаты полностью повреждены огнем.


comments powered by Disqus
Похожие новости
В Хабаровске до сих пор действует режим ЧС
12:33, 30 декабря 2016 В Хабаровске до сих пор действует режим ЧС

В жилом доме взорвался газ

Пропавший приморец до сих пор не найден
12:11, 30 декабря 2016 Пропавший приморец до сих пор не найден

Поиски продолжаются

25-ти тонный автомобиль провалился под лед
12:00, 30 декабря 2016 25-ти тонный автомобиль провалился под лед

По предварительным данным, в нём находился 1 человек.

Более 500 норковых шуб изъяла таможня
11:49, 30 декабря 2016 Более 500 норковых шуб изъяла таможня

Товар изъят и помещен на ответственное хранение

13 пожаров ликвидировано в Приморье
11:38, 30 декабря 2016 13 пожаров ликвидировано в Приморье

За сутки на Дальнем Востоке произошло почти 36 возгораний

Приморские фермеры продолжают гнать в Китай некачественное зерно
11:27, 30 декабря 2016 Приморские фермеры продолжают гнать в Китай некачественное зерно

Новую партию товара завернули на таможне обратно в РФ

Четвероногий полицейский задержал наркопреступника
11:03, 30 декабря 2016 Четвероногий полицейский задержал наркопреступника

Возбуждено уголовное дело