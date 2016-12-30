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Общество

Во Владивосток по заказу администрации города доставлен новый троллейбус

Стоимость троллейбуса составляет 11 миллионов 500 рублей
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

Администрация Владивостока завершила процедуру покупки нового троллейбуса. В ночь на 29 декабря машина выгружена с железнодорожной платформы, на которой она прибыла из Вологды, и помещена в депо на улице Иртышской. Поставщик - вологодская компания «Транс-Электрик», которая стала победителем электронного аукциона на поставку в город современного низкопольного троллейбуса.

«Это уже третий троллейбус, закупленный для Владивостока в рамках программы «Доступная среда», - рассказал заместитель начальника троллейбусного депо по эксплуатации Владимир Бормотов. - Сейчас идет отладка механизмов, снимаем с машины защитную пленку, проверяем всё, после чего запустим машину на городскую линию. Параллельно проводим конкурс среди водителей, которым доверим управление новым троллейбусом».

Стоимость троллейбуса составляет 11 миллионов 500 рублей, часть из которых поступила из федерального бюджета в рамках программы «Доступная среда». Из городского бюджета на приобретение троллейбуса было выделено 5 401 000 рублей.

«Троллейбус модели «Авангард» - это низкопольная машина 2016 года выпуска производства Вологодского механического завода, - рассказал Денис Ящук, заместитель начальника управления транспорта администрации города. - В салоне такого троллейбуса есть площадка для размещения инвалидной коляски, вспомогательное посадочное устройство. Машина оборудована кондиционером, отопителем, информационной бегущей строкой и даже несколькими разъемами USB для подзарядки мобильных телефонов. Троллейбус сможет перевозить одновременно около ста пассажиров».

Во Владивостоке троллейбус будет работать на одном из внутригородских маршрутов.

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