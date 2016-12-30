МЧС рассказало, откуда будут запущены фейерверки в Приморье

При организации и проведении новогодних и рождественских праздников, чтобы избежать неприятных последствий при применении пиротехнических изделий, предотвратить несчастный случай, необходимо помнить и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации пиротехнических изделий и правила приведения их в действие, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Список площадок, подготовленных для запуска фейерверков на территории Приморского края:
- Владивосток, ул. Светланская, 22 (центральная площадь);
- Владивосток (о. Русский);
- Владивосток, ул. проспект 100-летия Владивостока, 37г (открытая территория);
- Арсеньев (Аэродром ОАО ААк Прогресс);
- Арсеньев (МУ ДЮСШ Юность);
- Арсеньев, перекресток ул. Калининская и ул. Новикова);
- Дальнереченск, ул. Шевчука, 1 (стадион);
- Дальнереченск, 40 лет Октября (стадион);
- Дальнереченский район, с. Лазо, ул. Калинина, 40 (футбольное поле);
- Дальнереченский район, с. Грушевое, ул. Лазо, 36 (открытая площадка ДК Космос);
- Находка (южный берег оз. Соленое)