Междугородний автобус загорелся в Приморье 15:17, 30 декабря Междугородний автобус загорелся в Приморье (Видео)
Тигр Артем идет на север Приморья 15:14, 30 декабря Тигр Артем идет на север Приморья
Бывшего вице-губернатора Приморья оставили в СИЗО еще на 2 месяца 13:42, 30 декабря Бывшего вице-губернатора Приморья оставили в СИЗО еще на 2 месяца
Новостная лента
Декабрь, 30 пятница
15:44
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
15:44
Чем запомнится приморцам уходящий год? Эксклюзив
15:44
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров Эксклюзив
15:36
МЧС рассказало, откуда будут запущены фейерверки в Приморье Адреса
15:31
Жители Владивостока заживо сожгли своих приятелей
15:25
Приморцам рассказали, как выехать за рубеж на новогодние каникулы
15:17
Междугородний автобус загорелся в Приморье Видео
15:14
Тигр Артем идет на север Приморья
15:02
Новый супермаркет уже не появится на месте сквера
14:51
Из США выслали российских дипломатов и разведчиков
14:40
Владивостокский долгострой введен в эксплуатацию
14:29
Число друзей в соцсети не влияет на самооценку, - ученые
14:23
Жители Приморья сожгли своих соседей
14:15
Сайт Госуслуг стал одним из самых посещаемых в мире
14:11
Сбербанк стал Дедом Морозом для семилетнего мальчика
14:04
Во Владивостоке постоянно ведутся работы по организации дорожного движения Фото и Видео
13:57
Волонтеры Приморского океанариума занялись благотворительностью Фото
13:42
Бывшего вице-губернатора Приморья оставили в СИЗО еще на 2 месяца
13:40
Ведущие СМИ столицы Приморья поздравляют с Новым годом
13:39
Режим работы отделений Дальневосточного Сбербанка в новогодние праздники
13:30
Как действовать при снежном заносе, метели и гололеде
13:19
Ученые заявили о том, что лидерские качества передаются по наследству
13:13
Массовое ДТП произошло в Приморье
13:07
Международный автосалон впервые пройдет во Владивостоке
12:52
Маленькая девочка сгорела при пожаре в Приморье
12:45
2016 год продлится на секунду дольше
12:33
В Хабаровске до сих пор действует режим ЧС Видео
12:28
​Владивостокцы отметят Новый год дома Эксклюзив
12:22
83 оперативные группы оказывали помощь участникам дорожного движения Дальнего Востока
12:11
Пропавший приморец до сих пор не найден
12:00
25-ти тонный автомобиль провалился под лед
11:49
Более 500 норковых шуб изъяла таможня Фото
11:38
13 пожаров ликвидировано в Приморье
Верите ли вы в новогодние приметы?

Электронные версии
4061 (197) от 28 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Встречаем важную птицу
«Почтенное общество» и еще 16 команд сразятся за Кубок главы Владивостока
За паспортом – после праздников
В новогоднюю ночь с легким морозцем
Отсутствие материалов дела у обвинения не помешало суду оставить Игоря Пушкарева под стражей
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

МЧС рассказало, откуда будут запущены фейерверки в Приморье

Список площадок, подготовленных для запуска фейерверков на территории Приморского края:
Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю
Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

При организации и проведении новогодних и рождественских праздников, чтобы избежать неприятных последствий при применении пиротехнических изделий, предотвратить несчастный случай,  необходимо помнить и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации пиротехнических изделий и правила приведения их в действие, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю. 

Список площадок, подготовленных для запуска фейерверков на территории Приморского края:

  1.  Владивосток, ул. Светланская, 22 (центральная площадь);
  2. Владивосток (о. Русский);
  3. Владивосток, ул. проспект 100-летия Владивостока, 37г (открытая территория);
  4.  Арсеньев (Аэродром ОАО ААк Прогресс);
  5.  Арсеньев (МУ ДЮСШ Юность);
  6.  Арсеньев, перекресток ул. Калининская и ул. Новикова);
  7. Дальнереченск, ул. Шевчука, 1 (стадион);
  8. Дальнереченск, 40 лет Октября (стадион);
  9. Дальнереченский район, с. Лазо, ул. Калинина, 40 (футбольное поле);
  10. Дальнереченский район, с. Грушевое, ул. Лазо, 36 (открытая площадка ДК Космос);
  11. Находка (южный берег оз. Соленое)
comments powered by Disqus
Похожие новости
Приморцам рассказали, как выехать за рубеж на новогодние каникулы
15:25, 30 декабря 2016 Приморцам рассказали, как выехать за рубеж на новогодние каникулы

Приморцам напомнили о правилах организации выезда за рубеж.

Тигр Артем идет на север Приморья
15:14, 30 декабря 2016 Тигр Артем идет на север Приморья

Ведет он себя очень корректно

Новый супермаркет уже не появится на месте сквера
15:02, 30 декабря 2016 Новый супермаркет уже не появится на месте сквера

Администрация Владивостока отменила разрешение на строительство

Владивостокский долгострой введен в эксплуатацию
14:40, 30 декабря 2016 Владивостокский долгострой введен в эксплуатацию

Спустя 13 лет дольщики наконец отпразднуют новоселье

Сайт Госуслуг стал одним из самых посещаемых в мире
14:15, 30 декабря 2016 Сайт Госуслуг стал одним из самых посещаемых в мире

Сайт Госуслуги стал теперь гораздо удобнее для жителей Приморья

Сбербанк стал Дедом Морозом для семилетнего мальчика
14:11, 30 декабря 2016 Сбербанк стал Дедом Морозом для семилетнего мальчика

Дебетовая карта Сбербанка доступна детям с семи лет

Во Владивостоке постоянно ведутся работы по организации дорожного движения
14:04, 30 декабря 2016 Во Владивостоке постоянно ведутся работы по организации дорожного движения

Итоги уходящего года