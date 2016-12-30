МЧС рассказало, откуда будут запущены фейерверки в Приморье

Список площадок, подготовленных для запуска фейерверков на территории Приморского края:

Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

При организации и проведении новогодних и рождественских праздников, чтобы избежать неприятных последствий при применении пиротехнических изделий, предотвратить несчастный случай, необходимо помнить и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации пиротехнических изделий и правила приведения их в действие, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Список площадок, подготовленных для запуска фейерверков на территории Приморского края: