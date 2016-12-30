Междугородний автобус загорелся в Приморье 15:17, 30 декабря Междугородний автобус загорелся в Приморье (Видео)
Тигр Артем идет на север Приморья 15:14, 30 декабря Тигр Артем идет на север Приморья
Бывшего вице-губернатора Приморья оставили в СИЗО еще на 2 месяца 13:42, 30 декабря Бывшего вице-губернатора Приморья оставили в СИЗО еще на 2 месяца
Новостная лента
Декабрь, 30 пятница
15:44
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
15:44
Чем запомнится приморцам уходящий год? Эксклюзив
15:44
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров Эксклюзив
15:36
МЧС рассказало, откуда будут запущены фейерверки в Приморье Адреса
15:31
Жители Владивостока заживо сожгли своих приятелей
15:25
Приморцам рассказали, как выехать за рубеж на новогодние каникулы
15:17
Междугородний автобус загорелся в Приморье Видео
15:14
Тигр Артем идет на север Приморья
15:02
Новый супермаркет уже не появится на месте сквера
14:51
Из США выслали российских дипломатов и разведчиков
14:40
Владивостокский долгострой введен в эксплуатацию
14:29
Число друзей в соцсети не влияет на самооценку, - ученые
14:23
Жители Приморья сожгли своих соседей
14:15
Сайт Госуслуг стал одним из самых посещаемых в мире
14:11
Сбербанк стал Дедом Морозом для семилетнего мальчика
14:04
Во Владивостоке постоянно ведутся работы по организации дорожного движения Фото и Видео
13:57
Волонтеры Приморского океанариума занялись благотворительностью Фото
13:42
Бывшего вице-губернатора Приморья оставили в СИЗО еще на 2 месяца
13:40
Ведущие СМИ столицы Приморья поздравляют с Новым годом
13:39
Режим работы отделений Дальневосточного Сбербанка в новогодние праздники
13:30
Как действовать при снежном заносе, метели и гололеде
13:19
Ученые заявили о том, что лидерские качества передаются по наследству
13:13
Массовое ДТП произошло в Приморье
13:07
Международный автосалон впервые пройдет во Владивостоке
12:52
Маленькая девочка сгорела при пожаре в Приморье
12:45
2016 год продлится на секунду дольше
12:33
В Хабаровске до сих пор действует режим ЧС Видео
12:28
​Владивостокцы отметят Новый год дома Эксклюзив
12:22
83 оперативные группы оказывали помощь участникам дорожного движения Дальнего Востока
12:11
Пропавший приморец до сих пор не найден
12:00
25-ти тонный автомобиль провалился под лед
11:49
Более 500 норковых шуб изъяла таможня Фото
11:38
13 пожаров ликвидировано в Приморье
Верите ли вы в новогодние приметы?

Электронные версии
4061 (197) от 28 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Встречаем важную птицу
«Почтенное общество» и еще 16 команд сразятся за Кубок главы Владивостока
За паспортом – после праздников
В новогоднюю ночь с легким морозцем
Отсутствие материалов дела у обвинения не помешало суду оставить Игоря Пушкарева под стражей
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

Приморцам рассказали, как выехать за рубеж на новогодние каникулы

Приморцам напомнили о правилах организации выезда за рубеж.
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

Стал известен режим работы приморских пунктов пропуска через госграницу на новогодние праздники, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.  

Как сообщили в департаменте туризма Приморского края, на пассажирском направлении автомобильный пункт пропуска «Пограничный» будет закрыт только 1 января, в остальные дни новогодних каникул МАПП работает по обычному графику. Выходные дни автомобильного пункта пропуска «Полтавка» на пассажирском направлении – 1 и 7 января, остальные дни по графику. «Краскино» будет работать 3, 4, 5 и 6 января, «Турий Рог» – в новогоднюю ночь, 3,4 и 6 января 2017 года.

В департаменте туризма отметили, в период новогодних каникул ожидается увеличение пассажиропотока за рубеж. Специалисты напоминают, при планировании турпоездки за пределы страны следует убедиться, что выбранный туроператор внесен в Единый федеральный реестр туроператоров и имеет право осуществлять свою деятельность на международном выездном направлении.

Особой популярностью у жителей Приморья пользуются групповые туры в приграничные районы КНР. Также необходимо убедиться, что выбранная компания уполномочена работать в рамках межправительственного соглашения о безвизовых групповых туристических поездках.

«При заключении договора с туркомпанией обязательно ознакомьтесь с условиями договора: маршрутом путешествия, наименованием и описанием средств коллективного размещения, типом питания, перечнем экскурсий и условиями их оплаты, сроками поездки, видом транспорта, порядком встречи/проводов и наличием сопровождения. Туроператор несет полную ответственность за качество тура, если услуги окажутся некачественными, турист вправе подать претензию. В случае же самостоятельной организации поездки турист берет всю ответственность на себя», – сообщили в ведомстве.

Специалисты рекомендуют туристам приобретать медицинскую страховку, подчеркивая, при отсутствии страхового полиса расходы на оказание медицинской помощи за границей несет сам гражданин.

Также приморцев просят обратить внимание на то, что в праздничные дни в международных автомобильных пунктах пропуска «Пограничный» и «Краскино» проводится более тщательный досмотр ручной клади и багажа пассажиров в связи с участившимися случаями перемещения через госграницу коммерческих партий товаров под видом личного багажа.

Кроме того, при покупке путевок настоятельно рекомендуется обратить внимание на тип автобуса – регулярный или нерегулярный.

«Во втором случае туроператор обязан уведомить потенциальных туристов о том, что они должны быть готовы к длительному ожиданию на границе, а также рискуют не осуществить тур вообще, так как прохождение границы дополнительными, нерегулярными автобусами осуществляется только в возможные промежутки времени между рейсовыми маршрутами», – отметили в департаменте туризма.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Тигр Артем идет на север Приморья
15:14, 30 декабря 2016 Тигр Артем идет на север Приморья

Ведет он себя очень корректно

Новый супермаркет уже не появится на месте сквера
15:02, 30 декабря 2016 Новый супермаркет уже не появится на месте сквера

Администрация Владивостока отменила разрешение на строительство

Владивостокский долгострой введен в эксплуатацию
14:40, 30 декабря 2016 Владивостокский долгострой введен в эксплуатацию

Спустя 13 лет дольщики наконец отпразднуют новоселье

Сайт Госуслуг стал одним из самых посещаемых в мире
14:15, 30 декабря 2016 Сайт Госуслуг стал одним из самых посещаемых в мире

Сайт Госуслуги стал теперь гораздо удобнее для жителей Приморья

Сбербанк стал Дедом Морозом для семилетнего мальчика
14:11, 30 декабря 2016 Сбербанк стал Дедом Морозом для семилетнего мальчика

Дебетовая карта Сбербанка доступна детям с семи лет

Во Владивостоке постоянно ведутся работы по организации дорожного движения
14:04, 30 декабря 2016 Во Владивостоке постоянно ведутся работы по организации дорожного движения

Итоги уходящего года

Волонтеры Приморского океанариума занялись благотворительностью
13:57, 30 декабря 2016 Волонтеры Приморского океанариума занялись благотворительностью

Ярмарка - первый благотворительный проект