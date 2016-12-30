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Общество

График работы почтовых отделений в Приморье в праздники

1, 2 и 7 января будут выходными
Фото: Фото: "Почта России"
Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

"Почта России" сообщает о режиме работы в праздничные дни в Приморском крае, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу организации. Так, 31 декабря и 6 января рабочий день отделений будет сокращен на один час.
1, 2 и 7 января 2017 года будут выходными для отделений почтовой связи края, в эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.
3, 4, 5, 8 января 2017 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме. Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы. Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном районе.
Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Мобильное приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.

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