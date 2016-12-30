​Владивостокцы отметят Новый год дома

В кругу семьи и друзей

Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

Результаты опроса, проведенного на РИА VladNews, показали,что большинство владивостокцев планирует отпраздновать Новый год дома.

На вопрос "Где вы планируете отметить Новый год?" подавляющее большинство участников опроса - 92,5% - ответили "Дома, в кругу семьи и друзей".

Вторым по популярности ответом оказался "За границей" – за него проголосовали 4,2% опрошенных.

Еще 1,9 процента респондентов отметят грядущий праздник "В кафе, баре, ресторане".

Самым непопулярным у читателей РИА VladNews оказался ответ "На базе отдыха". Всего 1,4% участников опроса планирует провести там самый главный праздник года.

Где бы вы не отмечали Новый год, РИА VladNews желает вам веселого праздника! Оставайтесь с нами в следующем году!