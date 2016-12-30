​Владивостокцы отметят Новый год дома

Результаты опроса, проведенного на РИА VladNews, показали,что большинство владивостокцев планирует отпраздновать Новый год дома.
На вопрос "Где вы планируете отметить Новый год?" подавляющее большинство участников опроса - 92,5% - ответили "Дома, в кругу семьи и друзей".
Вторым по популярности ответом оказался "За границей" – за него проголосовали 4,2% опрошенных.
Еще 1,9 процента респондентов отметят грядущий праздник "В кафе, баре, ресторане".
Самым непопулярным у читателей РИА VladNews оказался ответ "На базе отдыха". Всего 1,4% участников опроса планирует провести там самый главный праздник года.
Где бы вы не отмечали Новый год, РИА VladNews желает вам веселого праздника! Оставайтесь с нами в следующем году!