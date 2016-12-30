Тигр Артем идет на север Приморья

Ведет он себя очень корректно

Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

WWF России, Центр «Амурский тигр», Департамент охотнадзора Приморского края и Комитет охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края контролируют перемещения выпущенных на свободу тигров Упорный и Артем, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АНО «Амурский тигр».

Оба этих тигра – Упорный и Артем, находятся на разных территориях, один в Хабаровском, другой – в Приморском краях, на дистанции практически в 1000 км друг от друга, но за обоими хищниками ведется тщательное наблюдение с помощью специальных устройств слежения. Перемещения тигра Упорного постоянно контролируют специалисты Комитета охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края, тигра Артема - Департамента охотнадзора Приморского края, помогают им в этом ответственном деле сотрудники WWF России и Центра «Амурский тигр».

«Перемещение тигров - всегда очень волнительный процесс, потому что мы не знаем точно, чем он закончится. Но в то же время когда специалисты принимают решение о выпуске тигра в природу, по сути, они берут на себя ответственность за жизнь тигра и ручаются за его неконфликтность по отношению к людям, - комментирует директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. - Мы рады, что современные технологии позволяют нам все больше конфликтных тигров возвращать в естественную среду обитания. Тигр Упорный и тигр Артем дают нам неоценимый опыт, который даст возможность делать в будущим такие выпуски еще более успешными».

В Хабаровском крае в мае 2015 года после курса реабилитации в Центре диких животных «Утес» был выпущен в дикую природу «перевоспитавшийся» тигр Упорный. Из урочища «Тигровый дом», через национальный парк «Анюйский», тигр двинулся на северо-восток края, в Комсомольский район, в бассейн реки Гур, где и нашел себе таежный дом, преодолев порядка 200 км. И, судя по данным, регулярно получаемым со спутника, чувствует здесь себя весьма комфортно.

«Мы опираемся не только на информацию со спутника, но и проводим полевые экспедиции для контроля за поведением и состоянием животного, - говорит старший координатор программы по сохранению биоразнообразия Амурского филиала WWF России, к. б. н. Алексей Костыря. – Последний раз такая экспедиция на Гур состоялась в декабре, мы прошли по точкам, зафиксированным с помощью GPS-ошейника. В ходе обследования были обнаружены места трапез Упорного – останки задавленного кабана и гималайского медведя, это говорит о том, что тигр находится в хорошей физической форме и у него достаточно пищи на этой территории».

Подобная операция – по отлову конфликтного тигра в пригороде города Артема и дальнейший выпуске его на свободу состоялась в октябре 2016 года в Приморском крае.

«Тигр Артем, выпущенный месяц назад в охотхозяйстве «Тигровое», совершил «почетный круг» по Михайловскому и Уссурийскому районам, он прошел мимо поселка Анучино, не заглянув в него, и сейчас держит устойчивое направление на север Приморья. Ведет он себя очень корректно. Старается не попадаться людям на глаза, единственный эпизод, когда его видели – ночью тигр пытался перейти трассу, но автомобиль ему в этом помешал, - комментирует руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, Почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко. – К сожалению, сейчас постоянно идут вбросы информации по обнаружению тигра то там, то здесь. Речь идет, вероятнее всего, или о фейках, или о других историях, которые не касаются нашего подопечного».

Тигр Артем, как отмечают эксперты, ведет себя достаточно стандартно и пока обследует прилежащую территорию. В случае с тигром Упорным ситуация была примерно такая же: сначала - небольшой «почетный круг» в районе выпуска, потом большой бросок на север Хабаровского края, где он нашел свои места обитания. Рано или поздно тигр Артем найдёт место в тайге, где будет обитать постоянно.