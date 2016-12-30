Тигр Артем идет на север Приморья

WWF России, Центр «Амурский тигр», Департамент охотнадзора Приморского края и Комитет охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края контролируют перемещения выпущенных на свободу тигров Упорный и Артем, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АНО «Амурский тигр».
Оба этих тигра – Упорный и Артем, находятся на разных территориях, один в Хабаровском, другой – в Приморском краях, на дистанции практически в 1000 км друг от друга, но за обоими хищниками ведется тщательное наблюдение с помощью специальных устройств слежения. Перемещения тигра Упорного постоянно контролируют специалисты Комитета охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края, тигра Артема - Департамента охотнадзора Приморского края, помогают им в этом ответственном деле сотрудники WWF России и Центра «Амурский тигр».
«Перемещение тигров - всегда очень волнительный процесс, потому что мы не знаем точно, чем он закончится. Но в то же время когда специалисты принимают решение о выпуске тигра в природу, по сути, они берут на себя ответственность за жизнь тигра и ручаются за его неконфликтность по отношению к людям, - комментирует директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. - Мы рады, что современные технологии позволяют нам все больше конфликтных тигров возвращать в естественную среду обитания. Тигр Упорный и тигр Артем дают нам неоценимый опыт, который даст возможность делать в будущим такие выпуски еще более успешными».
В Хабаровском крае в мае 2015 года после курса реабилитации в Центре диких животных «Утес» был выпущен в дикую природу «перевоспитавшийся» тигр Упорный. Из урочища «Тигровый дом», через национальный парк «Анюйский», тигр двинулся на северо-восток края, в Комсомольский район, в бассейн реки Гур, где и нашел себе таежный дом, преодолев порядка 200 км. И, судя по данным, регулярно получаемым со спутника, чувствует здесь себя весьма комфортно.
«Мы опираемся не только на информацию со спутника, но и проводим полевые экспедиции для контроля за поведением и состоянием животного, - говорит старший координатор программы по сохранению биоразнообразия Амурского филиала WWF России, к. б. н. Алексей Костыря. – Последний раз такая экспедиция на Гур состоялась в декабре, мы прошли по точкам, зафиксированным с помощью GPS-ошейника. В ходе обследования были обнаружены места трапез Упорного – останки задавленного кабана и гималайского медведя, это говорит о том, что тигр находится в хорошей физической форме и у него достаточно пищи на этой территории».
Подобная операция – по отлову конфликтного тигра в пригороде города Артема и дальнейший выпуске его на свободу состоялась в октябре 2016 года в Приморском крае.
«Тигр Артем, выпущенный месяц назад в охотхозяйстве «Тигровое», совершил «почетный круг» по Михайловскому и Уссурийскому районам, он прошел мимо поселка Анучино, не заглянув в него, и сейчас держит устойчивое направление на север Приморья. Ведет он себя очень корректно. Старается не попадаться людям на глаза, единственный эпизод, когда его видели – ночью тигр пытался перейти трассу, но автомобиль ему в этом помешал, - комментирует руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, Почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко. – К сожалению, сейчас постоянно идут вбросы информации по обнаружению тигра то там, то здесь. Речь идет, вероятнее всего, или о фейках, или о других историях, которые не касаются нашего подопечного».
Тигр Артем, как отмечают эксперты, ведет себя достаточно стандартно и пока обследует прилежащую территорию. В случае с тигром Упорным ситуация была примерно такая же: сначала - небольшой «почетный круг» в районе выпуска, потом большой бросок на север Хабаровского края, где он нашел свои места обитания. Рано или поздно тигр Артем найдёт место в тайге, где будет обитать постоянно.
Тигр Артем идет на север Приморья
WWF России, Центр «Амурский тигр», Департамент охотнадзора Приморского края и Комитет охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края контролируют перемещения выпущенных на свободу тигров Упорный и Артем, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АНО «Амурский тигр».
Администрация Владивостока отменила разрешение на строительство
Спустя 13 лет дольщики наконец отпразднуют новоселье
Сайт Госуслуги стал теперь гораздо удобнее для жителей Приморья
Дебетовая карта Сбербанка доступна детям с семи лет
Итоги уходящего года
Ярмарка - первый благотворительный проект
Работаем и совершенствуемся ради вас!