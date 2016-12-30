Междугородний автобус загорелся в Приморье 15:17, 30 декабря Междугородний автобус загорелся в Приморье (Видео)
Тигр Артем идет на север Приморья 15:14, 30 декабря Тигр Артем идет на север Приморья
Бывшего вице-губернатора Приморья оставили в СИЗО еще на 2 месяца 13:42, 30 декабря Бывшего вице-губернатора Приморья оставили в СИЗО еще на 2 месяца
Новостная лента
Декабрь, 30 пятница
15:44
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
15:44
Чем запомнится приморцам уходящий год? Эксклюзив
15:44
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров Эксклюзив
15:36
МЧС рассказало, откуда будут запущены фейерверки в Приморье Адреса
15:31
Жители Владивостока заживо сожгли своих приятелей
15:25
Приморцам рассказали, как выехать за рубеж на новогодние каникулы
15:17
Междугородний автобус загорелся в Приморье Видео
15:14
Тигр Артем идет на север Приморья
15:02
Новый супермаркет уже не появится на месте сквера
14:51
Из США выслали российских дипломатов и разведчиков
14:40
Владивостокский долгострой введен в эксплуатацию
14:29
Число друзей в соцсети не влияет на самооценку, - ученые
14:23
Жители Приморья сожгли своих соседей
14:15
Сайт Госуслуг стал одним из самых посещаемых в мире
14:11
Сбербанк стал Дедом Морозом для семилетнего мальчика
14:04
Во Владивостоке постоянно ведутся работы по организации дорожного движения Фото и Видео
13:57
Волонтеры Приморского океанариума занялись благотворительностью Фото
13:42
Бывшего вице-губернатора Приморья оставили в СИЗО еще на 2 месяца
13:40
Ведущие СМИ столицы Приморья поздравляют с Новым годом
13:39
Режим работы отделений Дальневосточного Сбербанка в новогодние праздники
13:30
Как действовать при снежном заносе, метели и гололеде
13:19
Ученые заявили о том, что лидерские качества передаются по наследству
13:13
Массовое ДТП произошло в Приморье
13:07
Международный автосалон впервые пройдет во Владивостоке
12:52
Маленькая девочка сгорела при пожаре в Приморье
12:45
2016 год продлится на секунду дольше
12:33
В Хабаровске до сих пор действует режим ЧС Видео
12:28
​Владивостокцы отметят Новый год дома Эксклюзив
12:22
83 оперативные группы оказывали помощь участникам дорожного движения Дальнего Востока
12:11
Пропавший приморец до сих пор не найден
12:00
25-ти тонный автомобиль провалился под лед
11:49
Более 500 норковых шуб изъяла таможня Фото
11:38
13 пожаров ликвидировано в Приморье
Верите ли вы в новогодние приметы?

Электронные версии
4061 (197) от 28 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Встречаем важную птицу
«Почтенное общество» и еще 16 команд сразятся за Кубок главы Владивостока
За паспортом – после праздников
В новогоднюю ночь с легким морозцем
Отсутствие материалов дела у обвинения не помешало суду оставить Игоря Пушкарева под стражей
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

Тигр Артем идет на север Приморья

Ведет он себя очень корректно
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

WWF России, Центр «Амурский тигр», Департамент охотнадзора Приморского края и Комитет охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края контролируют перемещения выпущенных на свободу тигров Упорный и Артем, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АНО «Амурский тигр».
Оба этих тигра – Упорный и Артем, находятся на разных территориях, один в Хабаровском, другой – в Приморском краях, на дистанции практически в 1000 км друг от друга, но за обоими хищниками ведется тщательное наблюдение с помощью специальных устройств слежения. Перемещения тигра Упорного постоянно контролируют специалисты Комитета охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края, тигра Артема - Департамента охотнадзора Приморского края, помогают им в этом ответственном деле сотрудники WWF России и Центра «Амурский тигр».
«Перемещение тигров - всегда очень волнительный процесс, потому что мы не знаем точно, чем он закончится. Но в то же время когда специалисты принимают решение о выпуске тигра в природу, по сути, они берут на себя ответственность за жизнь тигра и ручаются за его неконфликтность по отношению к людям, - комментирует директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. - Мы рады, что современные технологии позволяют нам все больше конфликтных тигров возвращать в естественную среду обитания. Тигр Упорный и тигр Артем дают нам неоценимый опыт, который даст возможность делать в будущим такие выпуски еще более успешными».
В Хабаровском крае в мае 2015 года после курса реабилитации в Центре диких животных «Утес» был выпущен в дикую природу «перевоспитавшийся» тигр Упорный. Из урочища «Тигровый дом», через национальный парк «Анюйский», тигр двинулся на северо-восток края, в Комсомольский район, в бассейн реки Гур, где и нашел себе таежный дом, преодолев порядка 200 км. И, судя по данным, регулярно получаемым со спутника, чувствует здесь себя весьма комфортно.
«Мы опираемся не только на информацию со спутника, но и проводим полевые экспедиции для контроля за поведением и состоянием животного, - говорит старший координатор программы по сохранению биоразнообразия Амурского филиала WWF России, к. б. н. Алексей Костыря. – Последний раз такая экспедиция на Гур состоялась в декабре, мы прошли по точкам, зафиксированным с помощью GPS-ошейника. В ходе обследования были обнаружены места трапез Упорного – останки задавленного кабана и гималайского медведя, это говорит о том, что тигр находится в хорошей физической форме и у него достаточно пищи на этой территории».
Подобная операция – по отлову конфликтного тигра в пригороде города Артема и дальнейший выпуске его на свободу состоялась в октябре 2016 года в Приморском крае.
«Тигр Артем, выпущенный месяц назад в охотхозяйстве «Тигровое», совершил «почетный круг» по Михайловскому и Уссурийскому районам, он прошел мимо поселка Анучино, не заглянув в него, и сейчас держит устойчивое направление на север Приморья. Ведет он себя очень корректно. Старается не попадаться людям на глаза, единственный эпизод, когда его видели – ночью тигр пытался перейти трассу, но автомобиль ему в этом помешал, - комментирует руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, Почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко. – К сожалению, сейчас постоянно идут вбросы информации по обнаружению тигра то там, то здесь. Речь идет, вероятнее всего, или о фейках, или о других историях, которые не касаются нашего подопечного».
Тигр Артем, как отмечают эксперты, ведет себя достаточно стандартно и пока обследует прилежащую территорию. В случае с тигром Упорным ситуация была примерно такая же: сначала - небольшой «почетный круг» в районе выпуска, потом большой бросок на север Хабаровского края, где он нашел свои места обитания. Рано или поздно тигр Артем найдёт место в тайге, где будет обитать постоянно.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Новый супермаркет уже не появится на месте сквера
15:02, 30 декабря 2016 Новый супермаркет уже не появится на месте сквера

Администрация Владивостока отменила разрешение на строительство

Владивостокский долгострой введен в эксплуатацию
14:40, 30 декабря 2016 Владивостокский долгострой введен в эксплуатацию

Спустя 13 лет дольщики наконец отпразднуют новоселье

Сайт Госуслуг стал одним из самых посещаемых в мире
14:15, 30 декабря 2016 Сайт Госуслуг стал одним из самых посещаемых в мире

Сайт Госуслуги стал теперь гораздо удобнее для жителей Приморья

Сбербанк стал Дедом Морозом для семилетнего мальчика
14:11, 30 декабря 2016 Сбербанк стал Дедом Морозом для семилетнего мальчика

Дебетовая карта Сбербанка доступна детям с семи лет

Во Владивостоке постоянно ведутся работы по организации дорожного движения
14:04, 30 декабря 2016 Во Владивостоке постоянно ведутся работы по организации дорожного движения

Итоги уходящего года

Волонтеры Приморского океанариума занялись благотворительностью
13:57, 30 декабря 2016 Волонтеры Приморского океанариума занялись благотворительностью

Ярмарка - первый благотворительный проект

Ведущие СМИ столицы Приморья поздравляют с Новым годом
13:40, 30 декабря 2016 Ведущие СМИ столицы Приморья поздравляют с Новым годом

Работаем и совершенствуемся ради вас!