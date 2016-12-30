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Полиция предостерегает граждан от приобретения нелицензированного алкоголя

Полиция настоятельно рекомендует обращать внимание на указанные признаки при покупке алкогольной продукции
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, воскресенье, 01 января , РИА Vladnews.

В период новогодних праздников фиксируется рост продаж контрафактного алкоголя, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю. Употребление таких напитков может стать причиной массовых пищевых отравлений, нанести непоправимый вред здоровью потребителей.

Практически все подделки, за исключением водки, состоят из спиртоводной смеси с добавлением красителей и вкусовых ароматических добавок. Злоумышленники делают ставку на новогодний ажиотаж и низкую цену продукта.

Чтобы обезопасить себя, необходимо быть внимательными при покупке алкоголя. Особенно следует обращать внимание на цену. Оригинальные спиртные напитки не могут стоить дешевле законодательно минимальной цены. Необходимо тщательно проверять обозначение емкости, название бренда алкоголя.

Отличительными признаками контрафактности являются отсутствие информации о литраже на дне бутылок, диаметре дна, незаводской способ нанесения и низкое качество печати этикеток, контрэтикеток, кольереток, наличие опечаток в маркировке крышек. Информация на марке и этикетке бутылки должна совпадать. Здесь имеются название алкогольной продукции, вид алкогольной продукции, емкость тары, крепость, наименование предприятия-изготовителя и его местонахождение.

На нелегальность происхождения того или иного вида алкогольного напитка указывает ряд признаков поддельной акцизной марки. Настоящая печатается на самоклеющейся бумаге, которая имеет особое излучение под воздействием ультрафиолета. В нее впрессована голографическая фольга с узором и повторяющимся изображениями Герба Российской Федерации и аббревиатуры « РФ», в бумагу введена защитная нить с нерегулярным окном. В окне просматривается нанесенное на нить изображение в виде полосок розового цвета. На обратной стороне настоящих марок набита аббревиатура «РФ», элемент, отпечатанный цветопеременной краской (меняет цвет в зависимости от угла зрения).

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