Сайт Госуслуг стал одним из самых посещаемых в мире

Сайт Госуслуги стал теперь гораздо удобнее для жителей Приморья

Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

Единый портал Госуслуг вошел в ТОП-10 самых посещаемых сайтов в мире, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на сайт веб-аналитики Similarweb.

Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций Приморья, ежедневно веб-портал посещают более 10 тысяч приморцев.

Сайт Госуслуги стал теперь гораздо удобнее для жителей края. Специально под Приморский край адаптирована система поиска, каталог услуг и остальные разделы. Получать государственные услуги онлайн стало гораздо проще и удобнее. Постоянное совершенствование веб-ресурса привело к тому, что портал вошел в 10-ку самых посещаемых в мире», – отметили в ведомстве.

Сегодня личный кабинет на сайте Госуслуг есть у половины приморцев. Более 600 тысяч жителей являются активными пользователями и предпочитают оформлять документы и справки дистанционно. Набирает популярность и мобильная версия сайта – безопасная и аналогичная по функционалу.