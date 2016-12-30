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Политика и экономика

Из США выслали российских дипломатов и разведчиков

Санкции введены в связи с кибератаками
Фото: anews.com Фото: anews.com
Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

США высылают 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско,  сообщает РИА VladNews со ссылкой на Griffon. Об этом пишет Интерфакс. Дипломатам дано 72 часа на то, чтобы собрать вещи и покинуть страну.

Министерство финансов США, в свою очередь, ввело новые санкции против России, которые коснутся чиновников Государственного разведывательного управления (ГРУ).

В санкционный список попали шесть физических лиц и пять ведомств России.

Санкции связаны с кибератаками, которые американское правительство приписывает российским хакерам, повлиявшими на ход президентских выборов.

Госдепартамент США подтвердил информацию о том, что 35 российских дипломатов высылаются из страны в ответ на попытки Москвы подорвать интересы Соединённых Штатов.

«Сегодня Госдепартамент объявил персонами нон-грата 35 российских официальных лиц, действия которых не соответствовали их дипломатическому статусу или статусу консульского работника», — говорится в заявлении ведомства.

СМИ сообщают, что в Нью-Йорке и Мэриленде будут закрыты два российских дипкорпуса, использовавшиеся для разведки.

Обновление (22:27 мск): Минфин США ввело санкции против главы ГРУ Игоря Коробова, а также высокопоставленных руководителей ведомства Игоря Костюкова, Владимира Алексеева и Сергея Гизунова. Им будет запрещён въезд в США, а их имущество в Соединённых Штатах будет заблокировано.

Обновление (22:35 мск): Среди организаций, попавших в санкционный список Министерства финансов США, значатся ГРУ и ФСБ.

Обновление (22:40 мск): МИД РФ считает санкции США против России контрпродуктивными. Уполномоченный ведомства по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов обвинил руководство Белого дома в том. что оно делает всё для ухудшения российского-американских отношений.

Обновление (22:53 мск): Среди компаний и организаций, чьё имущество в США будет заблокировано, помимо ГРУ и ФСБ значатся «Специальный технологический центр», «ЦОР Секьюрити», НКО «Профессиональная ассоциация дизайнеров систем обработки данных». Въезд в Соединённые Штаты будет ограничен ещё двум физическим лицам: Алексею Белану и Евгению Богачёву.

Обновление (23:02 мск): Президент США Барак Обама в ближайшие дни предоставит конгрессу доклад о попытках России повлиять на ход президентских выборов.

Обновление (23:26 мск): Министерство внутренней безопасности США заявило, что российские хакеры дважды атаковали неназванную американскую партию: летом 2015 года и весной 2016 года. Кибератаки продолжились и регулярно проводились вплоть до начала ноября 2016 года, то есть за несколько дней до президентских выборов.

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