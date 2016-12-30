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Во Владивостоке постоянно ведутся работы по организации дорожного движения

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Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

В 2016 году во Владивостоке силами муниципального учреждения «Содержание городских территорий» проведены работы по организации дорожного движения и обновлению дорожного дизайна.

Проведено обслуживание, установлено и заменено более 2 500 знаков и информационных табличек, которые предупреждают автолюбителей о приближении к искусственным дорожным неровностям, запрете стоянки, работе эвакуаторов, направлении движения, о приближении и границах наземных пешеходов и т.д.

На дорогах города проведены работы по обновлению дорожной разметки. На проезжую часть улиц нанесено более 520 километров сплошных и прерывистых линий и 20 000 квадратных метров разметки типа «зебра», зигзагообразные жёлтые линии, обозначающие место остановки маршрутных транспортных средств, стрелы, островки безопасности и другие. Дорожная разметка - важный элемент организации, безопасности и упорядочения движения транспортных потоков. Как отмечают специалисты, она способствует повышению пропускной способности дороги, улучшению видимости проезжей части, особенно в тёмное время суток.

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