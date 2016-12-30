Владивостокский долгострой введен в эксплуатацию

Спустя 13 лет дольщики наконец отпразднуют новоселье

Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

Жилой дом на Махалина, 11 А во Владивостоке введен в эксплуатацию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. Еще 50 семей обманутых дольщиков празднуют новоселье в Приморье. Этот дом прошел долгий путь до финишной прямой.

Когда застройщик пропал, пришлось начинать с оформления земельного участка, заново разрабатывать проект, проходить экспертизу и так далее.

«Мы стали дольщиками в 2003 году, когда дом уже должен был сдаваться. Когда остались без застройщика, кому-то из нас нужно было возглавить инициативную группу, пришлось осваивать строительство, юриспруденцию, заново делать техусловия, проект, проходить экспертизу и достраивать дом. Он стоял тогда такой холодный, хмурый, заброшенный, мы вложили в него столько энергии и тепла. Неоценимую помощь оказали инспекция госстройнадзора и лично Губернатор Приморья Владимир Миклушевский», – отметила Ольга Киселенко, представитель инициативной группы участников долевого строительства

Михаил Заиченко добавил, это один из самых приятных моментов в работе, «когда берёшься за сложный объект, доводишь дело до конца и видишь счастливые глаза его жильцов».

Ольга Киселенко стала одним из гостей эфира итоговой программы с Губернатором Приморья и лично поблагодарила Владимира Миклушевского и его команду за внимание и помощь в решении этой проблемы.

«К Новому году сдадим объект в эксплуатацию, красивый получился дом, спасибо Вам большое. Хотела бы пожелать остальным дольщикам Приморья счастливого новоселья», – отметила она.

За пять лет в Приморье проделана колоссальная работа по завершению строительства проблемных объектов, разработаны дорожные карты по каждому долгострою, процесс контролируется практически в ручном режиме. По 22 домам проблемы уже решили, осталось восемь. По каждому из них работа производилась в ручном режиме. Самое главное - решен вопрос по Партизанску, историю застройщика, который якобы обанкротился, но деньги по сути украли. Теперь они получат компенсации из бюджета на покупку нового жилья.

Кроме того, в Приморье разработан краевой закон, который обеспечит квартирами обманутых дольщиков края, подчеркнул Владимир Миклушевский. Проект предусматривает выдачу земельного участка застройщику без аукциона при условии, что 10% от общей площади застройки будет передано в пользу обманутых дольщиков.

Отметим, в Приморье ведется большая работа ведется по предупреждению появления проблемных объектов: внимательно изучается проектная документация и отчетность застройщиков, проводятся регулярные выезды на стройплощадки. В 2016 году специалисты инспекции провели 455 проверок проектной декларации и составили 157 аналитических документов по отчетности застройщиков, сопровождая 211 поднадзорных объектов в сфере долевого строительства. В течение года специалисты провели 113 выездных проверок возводимых объектов, по итогам проверок составлено 163 протокола, возбуждено 14 исполнительных производств. Сумма наложенных на застройщиков штрафов составила почти 9 миллионов рублей, 20% от этой суммы взыскано в бюджет Российской Федерации.

В уходящем году инспекция провела 180 рабочих встреч и заседаний по реализации мероприятий дорожных карт по достройке проблемных объектов. Эффективно работает межведомственная комиссия, созданная по инициативе Губернатора – на ряд застройщиков заведены уголовные дела.

Напомним, за последние четыре года в Приморье сданы в эксплуатацию 13 долгостроев. В свои квартиры заселились более 1200 обманутых дольщиков. В этом году в Приморье стало еще на три долгостроя меньше: принят краевой закон, по которому компенсацию за не построенное жилье получат жители Партизанска, вложившие в долгострои свои сертификаты на переезд из шахтового жилья. 113 человек купят новые квартиры за счет краевого бюджета, такое решение принято Губернатором края Владимиром Миклушевским, учитывая специфику ситуации и социально-экономическое положение обманутых дольщиков.