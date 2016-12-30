Владивостокцы уже начинают встречать Новый год

Все, что вы не знали о празднике

Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

Как встретить новый год? Что иностранцы знают о традициях русского праздника? И почему наряжать елку запрещали власти? Об этом расскажет корреспондент VIII канала Дарья Панченко.

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