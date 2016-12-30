Владивостокцы уже начинают встречать Новый год

Чем запомнился 2016 год? 16:01, 30 декабря Чем запомнился 2016 год?
Междугородний автобус загорелся в Приморье 15:17, 30 декабря Междугородний автобус загорелся в Приморье (Видео)
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Декабрь, 30 пятница
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Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
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Чем запомнится приморцам уходящий год? Эксклюзив
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Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров Эксклюзив
16:42
Тематическая программа «Мечтай! Загадывай! Желай!» пройдёт завтра во Владивостоке
16:31
В Приморье проверили места проведения праздничных мероприятий Фото
16:20
Владивостокцам напомнили об их неисполненных долговых обязательствах
16:09
Отопительный сезон 2016-2017 гг. в приморской столице проходит без серьезных сбоев
16:01
Чем запомнился 2016 год?
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Во Владивосток по заказу администрации города доставлен новый троллейбус Фото и Видео
15:56
Панда напала на человека, сломав ему обе руки, в Китае
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МЧС рассказало, откуда будут запущены фейерверки в Приморье Адреса
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Жители Владивостока заживо сожгли своих приятелей
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Приморцам рассказали, как выехать за рубеж на новогодние каникулы
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Междугородний автобус загорелся в Приморье Видео
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Тигр Артем идет на север Приморья
15:02
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14:51
Из США выслали российских дипломатов и разведчиков
14:40
Владивостокский долгострой введен в эксплуатацию
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Число друзей в соцсети не влияет на самооценку, - ученые
14:23
Жители Приморья сожгли своих соседей
14:15
Сайт Госуслуг стал одним из самых посещаемых в мире
14:11
Сбербанк стал Дедом Морозом для семилетнего мальчика
14:04
Во Владивостоке постоянно ведутся работы по организации дорожного движения Фото и Видео
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Волонтеры Приморского океанариума занялись благотворительностью Фото
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Бывшего вице-губернатора Приморья оставили в СИЗО еще на 2 месяца
13:40
Ведущие СМИ столицы Приморья поздравляют с Новым годом
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Режим работы отделений Дальневосточного Сбербанка в новогодние праздники
13:30
Как действовать при снежном заносе, метели и гололеде
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Ученые заявили о том, что лидерские качества передаются по наследству
13:13
Массовое ДТП произошло в Приморье
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Маленькая девочка сгорела при пожаре в Приморье
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8 канал

Владивостокцы уже начинают встречать Новый год

Все, что вы не знали о празднике
Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

Как встретить новый год? Что иностранцы знают о традициях русского праздника? И почему наряжать елку запрещали власти? Об этом расскажет корреспондент VIII канала Дарья Панченко.

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