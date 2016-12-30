Бывшего вице-губернатора Приморья оставили в СИЗО еще на 2 месяца

Ранее Олегу Ежову арест продлевали до середины января 2017 года

Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

Суд продлил пребывание в СИЗО бывшего вице-губернатора Приморья Олега Ежова, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.

"Мера пресечения Ежову продлена", - сообщила судья Ленинского районного суда Владивостока Ольга Жиброва. В СУ СК РФ по Приморскому краю информацию подтвердили, отметив, что арест продлен на 2 месяца.

В последний раз арест Олегу Ежову продлевали до середины января 2017 года.

Как ранее сообщал Следственный комитет, возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями со стороны должностных лиц департамента градостроительства Приморского края и администрации Приморского края при осуществлении оплаты строительно-монтажных работ по государственному контракту.

Ежов курировал вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства. С должности он уволился 30 апреля, 4 мая он был задержан, 5 мая - арестован.