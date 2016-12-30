Как действовать при снежном заносе, метели и гололеде

Ежегодно зимой приморцы сталкиваются с такими природными явлениями, как снежный занос, метель и гололедица. Чтобы не стать жертвой неблагоприятных обстоятельств окружающей среды, необходимо знать ряд правил поведения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.
При снежных заносах и метелях опасность для населения заключается в заносах дорожного полотна, населенных пунктов и отдельных зданий. Зачастую происходит снижение видимости на дорогах до 20-50 метров, а также частичное разрушение легких зданий и крыш, обрыв воздушных линий электропередачи и связи.
Правила поведения при снежных заносах и метелях:
– плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия;
– оконные стекла оклеить бумажными лентами, закрыть ставнями или щитами;
– подготовиться к возможному отключению электроэнергии;
– подготовить двухсуточный запас воды, пищи, медикаментов, средств автономного освещения (фонари, керосиновые лампы/горелки, свечи);
– подготовить походную плитку, радиоприемник на батарейках;
– убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком;
– постоянно держать включенными телевизоры и радиоприемники, так как может поступить важное информационное сообщение;
– перейти из легких построек в более прочные здания;
– подготовить инструмент для уборки снега.
Правила поведения при сильной метели:
– покидать помещение разрешается лишь в исключительном случае, если такая необходимость возникла, то сообщить соседям, членам семьи о том месте, куда вы направляетесь и информацию относительно времени возвращения назад;
– запрещается покидать помещение в одиночку;
– перемещение в автомобиле возможно лишь по большим трассам, шоссе;
– при выходе из автомобиля, необходимо оставаться в зоне видимости;
– при возникновении поломки транспортного средства необходимо подать сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднять капот или повесить на антенну яркую ткань, ждать помощи только внутри автомобиля;
– если произошла потеря ориентации при пешем перемещении, необходимо зайти в первый попавшийся дом и уточнить место нахождения, по возможности дождаться окончания метели;
– при возникновении физической усталости, необходимо найти укрытие и оставаться в нем;
– будьте бдительны и осторожны при общении с незнакомыми людьми, так как во время стихийных бедствий резко возрастает число краж из автомобилей, квартир и служебных помещений.
Правила поведения после сильной метели:
Если в условиях сильных заносов Вы оказались заблокированы в помещении необходимо:
– проверить есть ли возможность выбраться из-под заносов самостоятельно (используя подручные средства);
– сообщить в управление (отдел) по делам ГО и ЧС или администрацию населенного пункта о характере заносов и возможности их самостоятельной разборки;
– если разобрать занос самостоятельно не удается – связаться со спасательными подразделениями;
– включить радиоприемник, телевизор и следовать информационным сообщениям/указаниям от местных властей;
– принять меры по сохранению тепла и экономному расходованию запасов пищи.
Действия при гололеде:
При получении сообщения о данном природном явлении необходимо:
– подготовить малоскользящую обувь;
– передвигаться осторожно, наступая на всю подошву, при этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;
– при потере равновесия на льду, необходимо присесть, чтобы снизить высоту падения.
Экстренные телефоны:
– единая служба спасения – 112;
– единый телефон пожарных и спасателей:
с городского телефона – 01;
с мобильного телефона – 010;
– полиция:
с городского телефона – 02;
с мобильного телефона – 020;
– скорая медицинская помощь:
с городского телефона – 03;
с мобильного телефона – 030;
– аварийная газовая служба:
с городского телефона – 04;
с мобильного телефона – 040.
Телефоны доверия:
– У МВД России по Приморскому краю – 8 (423) 240-10-00;
– ГУ МЧС России по Приморскому краю – 8 (423) 239-99-99.