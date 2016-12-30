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Как действовать при снежном заносе, метели и гололеде

Памятка автолюбителям
Фото: Алексей Воронин, РИА VladNews Фото: Алексей Воронин, РИА VladNews
Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

Ежегодно зимой приморцы сталкиваются с такими природными явлениями, как снежный занос, метель и гололедица. Чтобы не стать жертвой неблагоприятных обстоятельств окружающей среды, необходимо знать ряд правил поведения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. 

При снежных заносах и метелях опасность для населения заключается в заносах дорожного полотна, населенных пунктов и отдельных зданий. Зачастую происходит снижение видимости на дорогах до 20-50 метров, а также частичное разрушение легких зданий и крыш, обрыв воздушных линий электропередачи и связи.

Правила поведения при снежных заносах и метелях:

– плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия;

– оконные стекла оклеить бумажными лентами, закрыть ставнями или щитами;

– подготовиться к возможному отключению электроэнергии;

– подготовить двухсуточный запас воды, пищи, медикаментов, средств автономного освещения (фонари, керосиновые лампы/горелки, свечи);

– подготовить походную плитку, радиоприемник на батарейках;

– убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком;

– постоянно держать включенными телевизоры и радиоприемники, так как может поступить важное информационное сообщение;

– перейти из легких построек в более прочные здания;

– подготовить инструмент для уборки снега.

Правила поведения при сильной метели:

– покидать помещение разрешается лишь в исключительном случае, если такая необходимость возникла, то сообщить соседям, членам семьи о том месте, куда вы направляетесь и информацию относительно времени возвращения назад;

– запрещается покидать помещение в одиночку;

– перемещение в автомобиле возможно лишь по большим трассам, шоссе;

– при выходе из автомобиля, необходимо оставаться в зоне видимости;

– при возникновении поломки транспортного средства необходимо подать сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднять капот или повесить на антенну яркую ткань, ждать помощи только внутри автомобиля;

– если произошла потеря ориентации при пешем перемещении, необходимо зайти в первый попавшийся дом и уточнить место нахождения, по возможности дождаться окончания метели;

– при возникновении физической усталости, необходимо найти укрытие и оставаться в нем;

– будьте бдительны и осторожны при общении с незнакомыми людьми, так как во время стихийных бедствий резко возрастает число краж из автомобилей, квартир и служебных помещений.

Правила поведения после сильной метели:

Если в условиях сильных заносов Вы оказались заблокированы в помещении необходимо:

– проверить есть ли возможность выбраться из-под заносов самостоятельно (используя подручные средства);

– сообщить в управление (отдел) по делам ГО и ЧС или администрацию населенного пункта о характере заносов и возможности их самостоятельной разборки;

– если разобрать занос самостоятельно не удается – связаться со спасательными подразделениями;

– включить радиоприемник, телевизор и следовать информационным сообщениям/указаниям от местных властей;

– принять меры по сохранению тепла и экономному расходованию запасов пищи.

Действия при гололеде:

При получении сообщения о данном природном явлении необходимо:

– подготовить малоскользящую обувь;

– передвигаться осторожно, наступая на всю подошву, при этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;

– при потере равновесия на льду, необходимо присесть, чтобы снизить высоту падения.

Экстренные телефоны:

– единая служба спасения – 112;

– единый телефон пожарных и спасателей:

с городского телефона – 01;

с мобильного телефона – 010;

– полиция:

с городского телефона – 02;

с мобильного телефона – 020;

– скорая медицинская помощь:

с городского телефона – 03;

с мобильного телефона – 030;

– аварийная газовая служба:

с городского телефона – 04;

с мобильного телефона – 040.

Телефоны доверия:

– У МВД России по Приморскому краю – 8 (423) 240-10-00;

– ГУ МЧС России по Приморскому краю – 8 (423) 239-99-99.

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