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Ученые заявили о том, что лидерские качества передаются по наследству

Специалисты провели исследование
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе эксперимента выяснили, что на 25% лидерских качеств в характере человека зависит от генов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.В эксперименте приняли участие 4 тысяч добровольцев. Результат показал, что не только социальная среда и поступки влияют на лидерские качества человека. И в семьях родителей-лидеров чаще всего рождаются дети с лидерскими качествами.

Изучив гены добровольцев, ученые обнаружили, что информацию о лидерских качествах несет ген rs4950. Но, как отмечают авторы исследования, человеку необходимо развивать полученные в наследство лидерские качества. Поскольку в противном случае этот потенциал так и останется нереализованным.

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