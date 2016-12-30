Средняя оценка, как и в прошлом году, - тройка

Владивосток, воскресенье, 01 января , РИА Vladnews.

Россияне провалили географический диктант: несмотря на то что интерес к нему вырос, средняя оценка, как и в 2015 году, - тройка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Вокруг света».

Организаторы Всероссийского географического диктанта - Русское географическое общество - огласили первые результаты образовательной акции. В испытании, прошедшем 20 ноября, приняли участие около 180 тысяч человек - в 2,5 раза больше, чем год назад. Наиболее активно в диктанте участвовали молодые люди в возрасте 11-18 лет. Ответить на вопросы диктанта можно было как на специальных площадках, так и в Интернете.

По предварительным данным, уровень географических знаний россиян за прошедший год не изменился. Средняя оценка участников - 52 балла из 100. В прошлом году участники в среднем набрали 53,8 баллов.

Наивысшую оценку в 100 баллов смогли набрать 413 из 85 тысяч человек, писавших диктант очно. Каждый пятый участник акции набрал менее 30 баллов.

Самыми сложными задачами оказались:

- определить народ удэгейцы по описанию

- назвать федеральный округ, на территории которого расположена самая северная материковая точка России (Сибирский)

- расположить горные системы по возрастанию их максимальной абсолютной высоты.

Также многие не смогли правильно определить пары объектов, географически не связанные друг с другом: вместо реки Онеги и Онежского озера (река находится в Архангельской области, ее название не связано с Онежским озером, и их водные системы не сообщаются) выбор падал на реку Охоту и Охотское море (река Охота протекает по территории Охотского района Хабаровского края и впадает в Охотское море).