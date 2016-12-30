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Общество

Международный автосалон впервые пройдет во Владивостоке

Автосалон «Владивосток» станет первым совместным проектом с японской корпорацией
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

Международный автосалон представит в Приморье яркие тюнинговые концепты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.  Эта выставка станет первым российско-японским проектом в рамках договоренностей, достигнутых в ходе недавнего визита Губернатора края в Страну восходящего солнца.

Автосалон «Владивосток» станет первым совместным проектом с японской корпорацией Arai Shoji Co. Ltd. Детали обсудили во время поездки в Страну восходящего солнца в рамках визита Президента России Владимира Путина.

Японская корпорация Arai Shoji Co. Ltd специализируется на профессиональной организации выставок, в том числе автосалонов. Она ежегодно в январе проводит Токийский салон в крупном выставочном комплексе MakuhariMesse. По словам руководителя Технохолдинга, Владивостокская выставка замкнет треугольник знаменитых азиатских автосалонов – Токио-автосалон и Бангкок-автосалон.

Автосалон представляет не только новинки мирового автопрома и последние модели ведущих японских производителей, но и их яркие тюнинговые концепты. Владивосток – автомобильная столица Дальнего Востока России и самый автомобилезированный город в стране. Приморцы по достоинству оценят специальные версии стандартных автомобилей, новинки тюнинговой индустрии и яркое шоу автосалона “Владивосток”, который пройдет на площадке терминала Экспо во вторую неделю сентября.

Второй проект, который реализует «Сумотори» совместно с корпорацией Arai Shoji Co. Ltd, – завод по глубокой переработке подержанных авто. По словам Виталия Веркеенко, стороны приступили к детальной проработке плана.

Кроме того, Arai Shoji Co. Ltd. владеет франшизой D1, брендом, под эгидой которого в Японии, Приморье, а теперь и в Китае проходят знаменитые соревнования по автомобильному дрифту.

В ходе российско-японского бизнес-форума в рамках визита Президента России стороны определили даты и формат проведения четвертой международной дрифт-битвы D1 PRIMRING GRAND PRIX в спортивно-туристическом комплексе «Приморское кольцо».

С 15 по 17 сентября в Приморье снова приедут сильнейшие пилоты из России, Японии, Китая, Таиланда, Индонезии, Украины и США. Со следующего года приморская битва станет чемпионатом Азии и расширит не только географию соревнований и участников, но и рамки. На этот раз участие в битве на Примринге смогут принять не только топовые пилоты японской серии D1, квалификацию попробуют пройти и пока не известные широкой публике спортсмены. Такая рулетка только добавит интриги приморским соревнованиям.

Японская сторона уже приступила к формированию специальных туров в Приморье под это мероприятие. Планируется использовать не только чартерные авиаперевозки, но и возможности регулярного паромного сообщения, связывающего Приморье и японскую провинцию Тоттори. Оператором этой линии выступает DBS Cruise Ferry, предварительные переговоры с компанией также прошли в рамках российско-японского бизнес-диалога в декабре этого года.

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