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Общество

Отопительный сезон 2016-2017 гг. в приморской столице проходит без серьезных сбоев

подготовка к текущему отопсезону во Владивостоке была обеспечена в срок
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

Отопительный сезон 2016-2017 гг. на территории Владивостокского городского округа проходит в штатном режиме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Об этом рассказали сегодня, 30 декабря, в управлении по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации краевого центра.

За время прохождения текущего отопительного периода – с 20 октября 2016 года – в городе не было зафиксировано серьезных аварий. Для ликвидации локальных порывов на объект в оперативном режиме выезжают аварийно-восстановительные бригады. Все нарушения устраняются в нормативные сроки.

«На период предстоящих каникул городские аварийные подразделения приведены в состояние повышенной готовности. На время праздников во всех организациях будет круглосуточно дежурить персонал, разработаны планы локализации последствий аварийных ситуаций. Во Владивостоке также сформированы аварийно-восстановительные бригады, которые будут работать в течение всех зимних каникул в круглосуточном режиме. Между нашим управлением действует постоянная связь с диспетчерскими службами МЧС и ЕДДС. По факту возникновения аварийных ситуаций специалисты служб оперативно прорабатывают вопрос с эксплуатирующими организациями по устранению аварий», – отметил заместитель начальника управления по вопросам ТЭК Эдуард Зямалов.

Отметим, подготовка к текущему отопсезону во Владивостоке была обеспечена в срок.

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