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Общество

83 оперативные группы оказывали помощь участникам дорожного движения Дальнего Востока

В пункты обогрева никто не обращался
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

В течение суток для оказания помощи участникам дорожного движения на федеральных автодорогах привлекалось 83 оперативные группы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВРЦ МЧС России. В пункты обогрева граждане не обращались.

На территории субъектов ДФО расположены 12 федеральных автодорог общей протяженностью больше 26 тысяч км, на которых организовано патрулирование оперативных групп. Под их контролем находятся участки дорог: «Амур», «Лена», «Колыма», «Вилюй», «Восток», «Морпорт Петропавловск-Камчатский – Аэропорт города Елизово», «Уссури», «Южно-Сахалинск – Корсаков», «Южно-Сахалинск – Холмск» и другие, на которых насчитывает порядка 183 опасных участков.

В целях превентивных мероприятий для пожарных частей и поисково-спасательных подразделений, спасательных центров МЧС, постов ГИБДД, дорожных предприятий заранее определены участки на основных автодорогах региона, где они несут круглосуточное дежурство. В случае возникновения какой-либо чрезвычайной ситуации они смогут оперативно прибыть к месту происшествия. В распоряжении каждой группы есть необходимые приспособления для буксировки попавшего в беду автомобиля и оказания помощи людям, запас топлива, в также средства связи. Кроме этого, вдоль трасс имеются придорожные кафе, гостиницы, другие объекты социальной инфраструктуры, которые можно использовать в качестве пунктов обогрева во время движения по дорогам. В случае необходимости спасателями может быть развернут мобильный пункт обогрева.


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