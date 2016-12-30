Пропавший приморец до сих пор не найден

Поиски продолжаются

Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

За прошедшие сутки спасателями Находкинского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России подводным телевизионным комплексом обследовано 12000 кв. м подводной акватории реки Черная, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВРЦ МЧС России. Поиск результата не дал.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что 23 декабря в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что мужчина 1951 года рождения пропал 22 декабря нынешнего года на реке Черная, в районе села Данильченково Лазовского района. В ходе розыскных мероприятий сотрудниками полиции, автомобиль гражданина был найден на берегу реки Черная с заведенным двигателем и включенными фарами, напротив автомобиля находится полынья.

Для оказания помощи полиции в проведении водолазных работ и поиске мужчины, 23 декабря в 10 часов утра на место происшествия выехала группа спасателей Находкинского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Нарастающим итогом осмотрено 16450 кв. м подводной акватории при помощи подводного телевизионного комплекса, 22000 кв. м подводной акватории обследовано водолазами.

На сегодня запланировано продолжение поисковых мероприятий.

Всего в них задействовано 5 человек и 3 единицы техники (1 плавсредство), в том числе от МЧС России 4 человека и 2 единицы техники (1 плавсредство).