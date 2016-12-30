25-ти тонный автомобиль провалился под лед

По предварительным данным, в нём находился 1 человек.

Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

29 декабря в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Амурской области поступила информация о том, что на реке Зея, при проведении работ по подготовке к открытию ледовой переправы, находящейся между населенными пунктами Введеновка и Свободный, в 250 метрах от правого берега произошел провал под лед 25-ти тонного грузового автомобиля с пескогравием, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДВРЦ МЧС Росии. По предварительным данным, в нём находился 1 человек.

Незамедлительно для проведения аварийно-спасательных работ к месту происшествия выехали подразделения 6 пожарной части «2 отряд ФПС по Амурской области», сотрудники поисково-спасательного отряда города Свободного, а также водолазная группа Амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Расстояние до места происшествия 147 км.

На сегодня запланировано начало проведения водолазных работ.

Всего к поискам задействовано 23 человека и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России - 12 человек и 4 единицы техники.