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Число друзей в соцсети не влияет на самооценку, - ученые

В исследовании приняли участие 500 человек
Фото: nastart.domna1.com Фото: nastart.domna1.com
Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

Вопреки распространенному мнению, новое исследование доказало, что если человек заходит на профиль Facebook с большим количеством друзей, чем у него, то это не повлияет негативно на его самооценку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

Существует положительная связь между количеством друзей в Facebook и субъективным благополучием, но мало исследований было сделано на основе друзей других пользователей на Facebook. Новое исследование, опубликованное в Computers in Human Behavior, задалось целью изучить, влияет ли количество друзей другого пользователя на самооценку того, кто просматривает профиль. Люди, естественно, склонны сравнивать себя с другими - люди, которые сравнивают себя с неадекватными людьми, чувствовали себя лучше, чем те, кто сравнивал себя с адекватными людьми. Для того, чтобы проверить, будет ли количество друзей так же влиять на самооценку другого человека, Тобиас Грейтемеер из the University of Innsbruck провел исследование.

В исследовании приняли участие 500 человек. Участники просматривали профили пользователей Facebook с большим количеством друзей или с несколькими друзьями. Исследование показало слабую взаимосвязь между числом друзей у других людей и чувством собственного достоинства.

На основании исследования, было выявлено мало доказательств связи между низкой самооценкой и воздействием на это профилей с большим количеством друзей. Предыдущие исследования показали, что Facebook оказывает влияние на самооценку пользователей, как положительное так и отрицательное. С положительной стороны, оно возникает от простого использования соцсети, а также от редактирования своей анкеты. Негативное воздействие на чувство собственного достоинства может исходить от просмотра информации профиля других людей, что приводит к зависти, которая, в свою очередь, уменьшает уровень удовлетворенности жизнью.

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