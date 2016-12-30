13 пожаров ликвидировано в Приморье

За сутки на Дальнем Востоке произошло почти 36 возгораний

Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

В период с 29 по 30 декабря на Дальнем Востоке ликвидировано более 30 возгораний, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВРЦ МЧС России.

По оперативной информации источника, 36 пожаров ликвидировано на территории Дальнего Востока, 26 из них произошло в жилом секторе. Наибольшее количество пожаров произошло в Приморском крае – 13 пожаров.

Всего за прошедшие сутки в регионе на пожарах спасен 1 человек.

Для ликвидации возгораний и пожаров в регионе привлекались 416 человека и 108 единиц техники.