28-летний приморец избил, а затем изнасиловал собственную мать 10:23, 30 декабря 28-летний приморец избил, а затем изнасиловал собственную мать
Оказалось, что приморцы не умеют хранить навоз 10:04, 30 декабря Оказалось, что приморцы не умеют хранить навоз
Известный владивостокский адвокат скончался на 66-м году жизни 10:01, 30 декабря Известный владивостокский адвокат скончался на 66-м году жизни
Новостная лента
Декабрь, 30 пятница
11:11
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
11:11
Чем запомнится приморцам уходящий год? Эксклюзив
11:11
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров Эксклюзив
11:03
Четвероногий полицейский задержал наркопреступника
10:55
Новогодние каникулы будут не у всех владивостокцев
10:44
Стало известно, почему при болезни теряется чувство времени
10:38
Житель Приморья получил 18 лет колонии за изнасилование малолетней
10:34
Приморские автолюбители получили поздравления от полицейского Деда Мороза
10:23
28-летний приморец избил, а затем изнасиловал собственную мать
10:12
Водитель автобуса во Владивостоке грубо нарушил ПДД
10:04
Оказалось, что приморцы не умеют хранить навоз
10:01
Известный владивостокский адвокат скончался на 66-м году жизни
09:55
Самым умным школьникам Владивостока вручили дипломы и подарки Фото и Видео
09:48
Пассажиры самолета Ту-154 при крушении погибли мгновенно
09:44
В Приморье боятся массовых отравлений суррогатным алкоголем
09:19
Долг по оплате ЖКХ сможет помешать приморцам уехать за границу
09:17
Для опознание тел погибших при крушении самолета в Краснодарском крае может потребоваться до 4 недели
09:16
Как изменится жизнь россиян через пару дней
09:06
Гороскоп на 30 декабря
08:36
Часть Владивостока останется без света в пятницу, 30 декабря Адреса
08:26
Во Владивостоке сегодня -4 °C
07:41
The Guardian: 2017 год может стать годом апокалипсиса для Европы
06:01
Анатолий Вассерман сделал прогноз на 2017 год
04:32
Жительница Приморья прятала у себя в доме сына, который уклонялся от выплаты алиментов
03:01
Космонавты МКС недолго будут отдыхать после Нового года
02:36
Две девушки задушили парня во время ролевых игр в Ульяновской области
01:23
Самый длинный в мире эскалатор заработал в московском метро
00:09
В Новосибирской области семеро мужчин жестоко убили жителя Искитима
Декабрь, 29 четверг
23:03
В столице Приморья Дед Мороз и Снегурочка подарили праздник пассажирам фуникулера Фото и Видео
22:11
Секс-игрушки стали самыми популярными подарками на Новый год 2017
21:45
Восточный гороскоп на 2017 год: Петух, Собака, Свинья
21:30
Восточный гороскоп на 2017 год: Лошадь, Коза, Обезьяна
21:15
Восточный гороскоп на 2017 год: Кролик, Дракон, Змея
Где вы планируете отметить Новый год?

Электронные версии
4061 (197) от 28 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Встречаем важную птицу
«Почтенное общество» и еще 16 команд сразятся за Кубок главы Владивостока
За паспортом – после праздников
В новогоднюю ночь с легким морозцем
Отсутствие материалов дела у обвинения не помешало суду оставить Игоря Пушкарева под стражей
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Происшествия

Житель Приморья получил 18 лет колонии за изнасилование малолетней

Приговор в законную силу не вступил
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

38-летний житель Уссурийска признан виновным в совершении особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности малолетней, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что преступление было совершено в феврале 2016 года в одном из сел Октябрьского района.

Фигурант стал преследовать малолетнюю девочку, 2002 г.р., направлявшуюся домой из магазина. Сначала он завел с ней разговор, а затем, выбрав удобный момент, напал на ребенка, угрожая разбить голову камнем, в случае если она будет кричать и звать на помощь.

Насильно отведя ребенка в безлюдное место, злоумышленник изнасиловал потерпевшую, а также совершил с ней иные действия сексуального характера.

Родители, переживая, что дочь задерживается, отправили за ней старшую сестру, которая и обнаружила девочку, направлявшуюся домой после трагических событий.

Суд признал подсудимого виновным и приговорил его к 18 годам лишения свободы. Сообщается, что фигурант дела уже был осужден за аналогичные преступления.

comments powered by Disqus
Похожие новости
28-летний приморец избил, а затем изнасиловал собственную мать
10:23, 30 декабря 2016 28-летний приморец избил, а затем изнасиловал собственную мать

Земляки шокированы поступком мужчины

Водитель автобуса во Владивостоке грубо нарушил ПДД
10:12, 30 декабря 2016 Водитель автобуса во Владивостоке грубо нарушил ПДД

Мужчина полностью признал свою вину

Пассажиры самолета Ту-154 при крушении погибли мгновенно
09:48, 30 декабря 2016 Пассажиры самолета Ту-154 при крушении погибли мгновенно

На данный момент были найдены останки 19 жертв катастрофы

Для опознание тел погибших при крушении самолета в Краснодарском крае может потребоваться до 4 недели
09:17, 30 декабря 2016 Для опознание тел погибших при крушении самолета в Краснодарском крае может потребоваться до 4 недели

В настоящее время найдено 19 тел

Две девушки задушили парня во время ролевых игр в Ульяновской области
02:36, 30 декабря 2016 Две девушки задушили парня во время ролевых игр в Ульяновской области

Проводится проверка

В Новосибирской области семеро мужчин жестоко убили жителя Искитима
00:09, 30 декабря 2016 В Новосибирской области семеро мужчин жестоко убили жителя Искитима

Расследование продолжается

Пешеход пренебрег ПДД и угодил под колеса авто во Владивостоке
16:24, 29 декабря 2016 Пешеход пренебрег ПДД и угодил под колеса авто во Владивостоке

Обстоятельства уточняются