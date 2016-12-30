Житель Приморья получил 18 лет колонии за изнасилование малолетней

Приговор в законную силу не вступил

Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

38-летний житель Уссурийска признан виновным в совершении особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности малолетней, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что преступление было совершено в феврале 2016 года в одном из сел Октябрьского района.

Фигурант стал преследовать малолетнюю девочку, 2002 г.р., направлявшуюся домой из магазина. Сначала он завел с ней разговор, а затем, выбрав удобный момент, напал на ребенка, угрожая разбить голову камнем, в случае если она будет кричать и звать на помощь.

Насильно отведя ребенка в безлюдное место, злоумышленник изнасиловал потерпевшую, а также совершил с ней иные действия сексуального характера.

Родители, переживая, что дочь задерживается, отправили за ней старшую сестру, которая и обнаружила девочку, направлявшуюся домой после трагических событий.

Суд признал подсудимого виновным и приговорил его к 18 годам лишения свободы. Сообщается, что фигурант дела уже был осужден за аналогичные преступления.