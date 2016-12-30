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Общество

Япония намерена бороться с пробками и строить «умные» дома во Владивостоке

​Больше всего на данный момент японские коллеги инвестируют в сферу лесопереработки и машиностроения
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

Проект улучшения городской среды во Владивостоке с участием японских инвестиций может распространиться на Шкотовский и Надеждинский районы и Артем, он подразумевает строительство «умных» домов, борьбу с дорожными пробками и современный подход к переработке и утилизации отходов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.

Японская сторона уже выступила с предложением реализовать проект улучшения городской среды во Владивостоке, еще один планируется воплотить в Воронеже. Речь идет о строительстве умных домов SmartWellness, об организации мест отдыха, борьбе с пробками на дорогах, современных подходах к переработке и утилизации отходов, а также о транзитно-ориентированном проектировании. На данный момент рабочая группа только начинает реализовывать проект. Стоит отметить, что сейчас в Приморском крае работают 30 предприятий с японскими инвестициями. Больше всего японских инвестиций работают в сфере лесопереработки и машиностроения, яркий пример – приморская компания “Тернейлес”, партнером которой является SumitomoCorporation. За последние годы она построила уже четыре современных завода по переработке древесины, продукция экспортируется в Японию и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Объемы такие: только в прошлом году в Японию было отправлено лесоматериалов на сумму 50 миллионов долларов, а в первом полугодии этого года – уже почти на 35 миллионов долларов.

На втором Восточном экономическом форуме премьер-министр Японии СиндзоАбэ предложил Президенту РФ Владимиру Путину вместе сделать Владивосток еще более комфортным городом, «воротами, соединяющими Евразию и Тихий океан».

В Приморье также работает крупное российско-японское предприятие в области машиностроения MazdaSollersManufacturingRus, которое производит автомобили MazdaCX-5 и Mazda 6. К сентябрю текущего года количество выпущенных автомобилей достигло 100 тысяч. Компания планирует наращивать объемы производства, на площадке второго Восточного экономического форума она подписала контракт на создание новых мощностей по производству 50 тысяч двигателей в год, объем инвестиций составляет два миллиарда рублей. Кроме того, именно в Приморском крае будет реализован уникальный для России проект – производство электрокаров на основе японских малолитражек. Это будет действительно экономичный автомобиль, он не требует каких-то больших затрат – технология обкатана. Соглашение на производство уже подписано с технохолдингом "Сумотори" и корпорацией AraiShojiCo. Ltd. На первом этапе планируется производить до 5 тысяч автомобилей в год, часть из них пойдет на экспорт – в Индию и Таиланд.

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