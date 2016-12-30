Товар изъят и помещен на ответственное хранение

Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

Более 500 норковых шуб изъяла таможня Северо-Западной оперативной таможни в Санкт-Петербурге: на одном из рынков города выявлено 582 меховых изделия с нарушениями маркировки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Меховые изделия имели маркировки иностранных производителей. Однако у части товара были обнаружены контрольные идентификационные знаки, указывающие на изготовление данного товара в РФ. Это противоречит действующему законодательству, поскольку иностранные меховые изделия должны быть маркированы иным КИЗ. Таким образом, это свидетельство того, что шубки ввезли на таможенную территорию ЕАЭС с нарушением законодательства.

Часть меховых изделий, обнаруженных в магазинах, располагающихся на территории рынка, не имели никаких контрольных идентификационных знаков, кроме товарных бирок иностранных производителей.

Владельцы магазинов, в которых проводилась проверка, не смогли предоставить документы, подтверждающие легальность ввоза товара на таможенную территорию ЕАЭС, а также подтверждающие факт производства вышеуказанных товаров на территории Российской Федерации. Установить страну происхождения товара не представилось возможным.

Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.43 КоАП РФ. Меховые изделия с нарушением маркировки изъяты и помещены на ответственное хранение. Ориентировочная рыночная стоимость этого товара превышает 20 миллионов рублей.