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Четвероногий полицейский задержал наркопреступника

Возбуждено уголовное дело
Фото: 25.мвд.рф Фото: 25.мвд.рф
Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

Во Владивостоке сотрудники полиции на улице Неманская остановили мужчину для проверки документов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Во время досмотра служебная собака по кличке Нельсон обнаружила у 53-летнего жителя Владивостока пачку из под сигарет, в которой находилось порошкообразное вещество, которое было направлено на экспертизу.

Криминалистическое исследование показало, что изъятое является наркотическим веществом-героином, общей массой 0,34 грамма.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого служебный пес обнаружил 36 кустов высушенной маньчжурской конопли.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Задержанный заключен под стражу.

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