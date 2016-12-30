Новогодние каникулы будут не у всех владивостокцев

Диспетчерские и аварийные службы Владивостока в период новогодних праздников будут работать в круглосуточном режиме

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Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

Сообщаем номера телефонов диспетчерских, аварийных и коммунальных служб Владивостока, которые в период новогодних праздников будут работать в круглосуточном режиме: Диспетчерские ЕДДС: Ленинского района 2-223-875 Фрунзенского района 2-614-392 Советского района 2-614-281 Первореченского района 2-614-478 Первомайского района 2-614-304 Диспетчерская ЕДДС по вопросам жилого фонда 2-370-920,

2-370-922 Диспетчер КГУП "Приморский водоканал" 2-45-33-04 Диспетчер тепловых сетей (МУПВ ВПЭС) 2-45-78-42 "Горячая линия" филиала "Приморские тепловые сети" ОАО "ДГК 2-43-20-28 Владивостокское предприятие электрических сетей (МУПВ ВПЭС) 2-36-28-73,

2-36-28-45 Диспетчерская служба «Владсвет» (по вопросам уличного освещения, МУПВ ВПЭС) 2-36-27-73 Диспетчерская служба горканализации 2-45-47-09 Оперативный дежурный ГО и ЧС 2-40-28-22 Городская поисково-спасательная служба 2-37-09-40

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