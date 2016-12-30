Новогодние каникулы будут не у всех владивостокцев

Сообщаем номера телефонов диспетчерских, аварийных и коммунальных служб Владивостока, которые в период новогодних праздников будут работать в круглосуточном режиме:
|Диспетчерские ЕДДС:
|Ленинского района
|2-223-875
|Фрунзенского района
|2-614-392
|Советского района
|2-614-281
|Первореченского района
|2-614-478
|Первомайского района
|2-614-304
|Диспетчерская ЕДДС по вопросам жилого фонда
|2-370-920,
2-370-922
|Диспетчер КГУП "Приморский водоканал"
|2-45-33-04
|Диспетчер тепловых сетей (МУПВ ВПЭС)
|2-45-78-42
|"Горячая линия" филиала "Приморские тепловые сети" ОАО "ДГК
|2-43-20-28
|Владивостокское предприятие электрических сетей (МУПВ ВПЭС)
|2-36-28-73,
2-36-28-45
|Диспетчерская служба «Владсвет» (по вопросам уличного освещения, МУПВ ВПЭС)
|2-36-27-73
|Диспетчерская служба горканализации
|2-45-47-09
|Оперативный дежурный ГО и ЧС
|2-40-28-22
|Городская поисково-спасательная служба
|2-37-09-40