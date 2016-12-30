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Новогодние каникулы будут не у всех владивостокцев

Диспетчерские и аварийные службы Владивостока в период новогодних праздников будут работать в круглосуточном режиме
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

Сообщаем номера телефонов диспетчерских, аварийных и коммунальных служб Владивостока, которые в период новогодних праздников будут работать в круглосуточном режиме:

Диспетчерские ЕДДС:
Ленинского района2-223-875
Фрунзенского района2-614-392
Советского района2-614-281
Первореченского района2-614-478
Первомайского района2-614-304
Диспетчерская ЕДДС по вопросам жилого фонда2-370-920,
2-370-922
Диспетчер КГУП "Приморский водоканал"2-45-33-04
Диспетчер тепловых сетей (МУПВ ВПЭС)2-45-78-42
"Горячая линия" филиала "Приморские тепловые сети" ОАО "ДГК2-43-20-28
Владивостокское предприятие электрических сетей (МУПВ ВПЭС)2-36-28-73,
2-36-28-45
Диспетчерская служба «Владсвет» (по вопросам уличного освещения, МУПВ ВПЭС)2-36-27-73
Диспетчерская служба горканализации2-45-47-09
Оперативный дежурный ГО и ЧС2-40-28-22
Городская поисково-спасательная служба2-37-09-40
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