Приморские автолюбители получили поздравления от полицейского Деда Мороза

К мероприятию присоединились и школьники

Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники Госавтоинспекции вышли на центральную площадь города Уссурийска, примерив на себя костюмы сказочных персонажей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю. К мероприятию присоединились школьники из кружка декоративно – прикладного творчества «Академии домашних волшебников».

Дети подготовили новогодние игрушки из подручных материалов: ёлочные шары, украшенные пайетками, пенопластовых оленей, разукрашенных акварельными красками, снежинки из бумаги и ёлочки из мишуры.

Сотрудники ГИБДД, облаченные в костюмы, останавливали транспортные средства, но не для того чтобы оштрафовать водителей, а чтобы поздравить с наступающим Новым годом. Полицейские напомнили о том, что в период новогодних праздников необходимо быть предельно внимательными на дорогах. Школьники вручали участникам дорожного движения свои поделки с наилучшими пожеланиями, а также новогодние открытки и мандарины. Полицейский медведь переводил через проезжую часть пешеходов, объясняя правила безопасного поведения на дороге.

Жители города с удовольствием участвовали в акции, принимали поздравления и фотографировались с сотрудниками полиции.