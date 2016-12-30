Стало известно, почему при болезни теряется чувство времени

Исследование биологов из Соединенных Штатов Америки

Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

Потеря чувства времени, отмечаемая людьми, переживающими какие-то острые заболевания, может быть обусловлена нейрофизиологическим эффектом, возникающим под действием высокой температуры тела, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today. Об этом пишет издание Current Biology, ссылающееся на исследование биологов из Соединенных Штатов Америки.

Все дело, как выяснили сотрудники университета Джона Хопкинса в Балтиморе, в особых нейронах головного мозга, отвечающих за определение времени суток. Эти нейроны просто "отключаются" из-за повышенной температуры, что и является причиной утраты чувства времени больными людьми.

"Циркадные ритмы контролируются так называемым надзрительным ядром мозга. Сконцентрировавшись на изучении работы этой зоны головного мозга, нам удалось выявить немало важных фактов", - рассказывает ведущий автор исследования, доктор Сет Блэкшоу.

Ученые изучили надзрительное ядро в рамках серии опытов, осуществленных при помощи лабораторных грызунов.

Была, в частности, исследована генетическая последовательность LHX1, контролирующая работу нейронов этой области мозга. Научная работа, как надеются ее авторы, позволит разработать методики борьбы с утратой чувства времени.