Оказалось, что приморцы не умеют хранить навоз

Новое нарушение обнаружено на подворье жителя Уссурийского ГО

Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

В Приморье продолжают бороться с разгильдяйством фермеров, не обустраивающих системы хранения навоза как требуется по нормативам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора региона. На этот раз нарушения были обнаружены в личном подсобном хозяйстве в Уссурийском городском округе.

Так, навоз здесь складируется кучами, без влагонепроницаемой площадки и в непосредственной близости от животноводческих помещений.

В отношении владельца ЛПХ составлен протокол об административном правонарушении.