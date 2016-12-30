28-летний приморец избил, а затем изнасиловал собственную мать

Земляки шокированы поступком мужчины

Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

Житель одного из сел в Партизанском районе Приморья зверски избил, а затем и изнасиловал собственную мать, сообщает РИА VladNews со ссылкой на П24.

65-летняя женщина обратилась за помощью к сотрудникам полиции и сообщила, что в собственном частном доме она подвергалась насилию со стороны родного сына. По словам пострадавшей, мужчина сначала ее избил, затем изнасиловал и скрылся.

Позже полицейские задержали 28-летнего мужчину, который и подозревался в преступлении. Мужчина не стал отрицать свою вину и абсолютно спокойно сообщил о содеянном. Никакого раскаяния он не высказывал.

По факту изнасилования возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.