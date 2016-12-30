Водитель автобуса во Владивостоке грубо нарушил ПДД

Мужчина полностью признал свою вину

Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

В ГИБДД города Владивостока, с помощью официального сайта Госавтоинспекции России, обратился гражданин с жалобой на грубое нарушение правил со стороны водителя рейсового автобуса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю. К обращению был приложен видеоматериал, на котором водитель маршрутного автобуса в районе дома №122 на улице Некрасовская не уступил дорогу ребенку, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В ходе проверки по данному обращению сотрудники полиции установили личность водителя. 57-летний водитель автобуса маршрута №55 «Д» свою вину признал полностью. Мужчина привлечен к ответственности по статье 12.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. За непредоставление преимущества в движении пешеходам ему вынесено постановление с наложением штрафа в размере 1500 рублей.

С руководителями организации - перевозчика, проведена беседа о недопущении подобных нарушений водителями.