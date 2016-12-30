Массовое ДТП произошло в Приморье 13:13, 30 декабря Массовое ДТП произошло в Приморье
Маленькая девочка сгорела при пожаре в Приморье 12:52, 30 декабря Маленькая девочка сгорела при пожаре в Приморье
В Хабаровске до сих пор действует режим ЧС 12:33, 30 декабря В Хабаровске до сих пор действует режим ЧС (Видео)
Новостная лента
Декабрь, 30 пятница
13:42
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
13:42
Чем запомнится приморцам уходящий год? Эксклюзив
13:42
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров Эксклюзив
13:30
Как действовать при снежном заносе, метели и гололеде
13:19
Ученые заявили о том, что лидерские качества передаются по наследству
13:13
Массовое ДТП произошло в Приморье
13:07
Международный автосалон впервые пройдет во Владивостоке
12:52
Маленькая девочка сгорела при пожаре в Приморье
12:45
2016 год продлится на секунду дольше
12:33
В Хабаровске до сих пор действует режим ЧС Видео
12:28
​Владивостокцы отметят Новый год дома Эксклюзив
12:22
83 оперативные группы оказывали помощь участникам дорожного движения Дальнего Востока
12:11
Пропавший приморец до сих пор не найден
12:00
25-ти тонный автомобиль провалился под лед
11:49
Более 500 норковых шуб изъяла таможня Фото
11:38
13 пожаров ликвидировано в Приморье
11:37
«Адмирал» победил в Китае на излете года
11:27
Приморские фермеры продолжают гнать в Китай некачественное зерно
11:14
Япония намерена бороться с пробками и строить «умные» дома во Владивостоке
11:03
Четвероногий полицейский задержал наркопреступника
10:55
Новогодние каникулы будут не у всех владивостокцев
10:44
Стало известно, почему при болезни теряется чувство времени
10:38
Житель Приморья получил 18 лет колонии за изнасилование малолетней
10:34
Приморские автолюбители получили поздравления от полицейского Деда Мороза
10:23
28-летний приморец избил, а затем изнасиловал собственную мать
10:12
Водитель автобуса во Владивостоке грубо нарушил ПДД
10:04
Оказалось, что приморцы не умеют хранить навоз
10:01
Известный владивостокский адвокат скончался на 66-м году жизни
09:55
Самым умным школьникам Владивостока вручили дипломы и подарки Фото и Видео
09:48
Пассажиры самолета Ту-154 при крушении погибли мгновенно
09:44
В Приморье боятся массовых отравлений суррогатным алкоголем
09:19
Долг по оплате ЖКХ сможет помешать приморцам уехать за границу
09:17
Для опознание тел погибших при крушении самолета в Краснодарском крае может потребоваться до 4 недели
Верите ли вы в новогодние приметы?

Электронные версии
4061 (197) от 28 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Встречаем важную птицу
«Почтенное общество» и еще 16 команд сразятся за Кубок главы Владивостока
За паспортом – после праздников
В новогоднюю ночь с легким морозцем
Отсутствие материалов дела у обвинения не помешало суду оставить Игоря Пушкарева под стражей
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

2016 год продлится на секунду дольше

После 23:59:59 часы замрут прежде, чем перейти на нулевую отметку
Фото: gefestnpk.ru Фото: gefestnpk.ru
Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

31 декабря 2016 года после 23:59:59 часы замрут прежде, чем перейти на нулевую отметку – ко времени будет добавлена координационная секунда, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Добавление дополнительной секунды произойдет по Всемирному координированному времени (UTC), которое на три часа отстает от московского. Шкала UTC базируется на показаниях атомных часов и служит опорой для обычных расчетов времени, хотя сама она является лишь аппроксимацией среднего солнечного времени UT1.

Из-за неравномерностей вращения Земли UTC и UT1 понемногу расходятся: солнечное время чуть отстает от сверхточного атомного. Чтобы компенсировать их расхождение, к UTC время от времени добавляют координационную секунду, снова координируя их ход. В такие моменты, формально говоря, после 23:59:59 наступает уникальное время 23:59:60, и лишь затем обычные 00:00:00.

Решать эти вопросы поручено экспертам Международной службы вращения Земли (International Earth Rotation and Reference Systems Service, IERS), которые не допускают расхождения между UTC и UT1 более чем на 0,9 с. За время существования системы (с 1972 г.) было произведено 26 таких вставок, последний раз секунда добавлялась 30 июня 2015 г.

За синхронизацию часов сетевых устройств можно не беспокоиться, они используют протокол Network Time Protocol, который позволит им вовремя получить сигнал задержаться на секунду. Синхронизируются и GPS-приемники. Но вот автономные устройства – например обычные часы – придется переводить вручную. По крайней мере, если вам дорога эта лишняя секунда жизни.

comments powered by Disqus
Похожие новости
​Владивостокцы отметят Новый год дома
12:28, 30 декабря 2016 ​Владивостокцы отметят Новый год дома

В кругу семьи и друзей

83 оперативные группы оказывали помощь участникам дорожного движения Дальнего Востока
12:22, 30 декабря 2016 83 оперативные группы оказывали помощь участникам дорожного движения Дальнего Востока

В пункты обогрева никто не обращался

Япония намерена бороться с пробками и строить «умные» дома во Владивостоке
11:14, 30 декабря 2016 Япония намерена бороться с пробками и строить «умные» дома во Владивостоке

​Больше всего на данный момент японские коллеги инвестируют в сферу лесопереработки и машиностроения

Новогодние каникулы будут не у всех владивостокцев
10:55, 30 декабря 2016 Новогодние каникулы будут не у всех владивостокцев

Диспетчерские и аварийные службы Владивостока в период новогодних праздников будут работать в круглосуточном режиме

Приморские автолюбители получили поздравления от полицейского Деда Мороза
10:34, 30 декабря 2016 Приморские автолюбители получили поздравления от полицейского Деда Мороза

К мероприятию присоединились и школьники

Оказалось, что приморцы не умеют хранить навоз
10:04, 30 декабря 2016 Оказалось, что приморцы не умеют хранить навоз

Новое нарушение обнаружено на подворье жителя Уссурийского ГО

Известный владивостокский адвокат скончался на 66-м году жизни
10:01, 30 декабря 2016 Известный владивостокский адвокат скончался на 66-м году жизни

Борис Любарский продолжил профессиональный путь своих родителей