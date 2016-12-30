Пассажиры самолета Ту-154 при крушении погибли мгновенно

На данный момент были найдены останки 19 жертв катастрофы

Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

Эксперты заявили, что пассажиры самолета Ту-154 погибли мгновенно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Сообщается, что погибшие при крушении самолета люди умерли от травм, несовместимые с жизнью. Данное заключение было сделано на основании проведенной экспертизы.

Как ранее сообщало РИА VladNews, в воскресенье, 25 декабря, в Краснодарском крае произошло крушение самолета Ту-154, на борту которого находились 92 человека, все они погибли. На данный момент спасатели нашли 19 тел жертв авиакатастрофы. Для опознания проводятся генетические экспертизы.