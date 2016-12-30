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Долг по оплате ЖКХ сможет помешать приморцам уехать за границу

Судебные приставы Приморья регулярно проводят рейды
Фото: УФССП России по Приморью Фото: УФССП России по Приморью
Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

За 11 месяцев 2016 года приморскими судебными приставами окончено и прекращено свыше 128 тысяч исполнительных производств о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг на сумму более 1,3 млрд. рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Управление федеральной службой судебных приставов РФ по Приморскому краю. Добровольно должниками исполнены требования по 10 тысячам 121 исполнительных документов на общую сумму более 87 млн. рублей.

На долю исполнительных производств, по которым должники самостоятельно произвели оплату долга, приходится лишь 7% всех производств о взыскании задолженности по жилищно-коммунальным платежам, поэтому нередко судебным приставам приходится применять меры принудительного исполнения, такие как обращение взыскания на денежные средства, имущество, а также ограничение права выезда за границу и другие.

Судебные приставы Приморья регулярно проводят рейды совместно с представителями предприятий жилищно-коммунального комплекса по адресам неплательщиков. Во избежание применения мер принудительного взыскания Управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю рекомендует гражданам исполнить имеющиеся долговые обязательства до того появления на пороге квартиры исполнителей судебных решений.

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