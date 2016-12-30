Для опознание тел погибших при крушении самолета в Краснодарском крае может потребоваться до 4 недели

В настоящее время найдено 19 тел

Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

Эксперты сообщили, что опознание тел погибших при крушении самолета Ту-154 займет около четырех недель, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

В настоящее время уже взяты биологические материалы у всех родственников погибших. Планируется, что все необходимые экспертизы будут проведены в короткий срок.

Сейчас родственникам погибших оказывается вся необходимая помощь.

Как ранее сообщало РИА VladNews, в воскресенье, 25 декабря, в Краснодарском крае произошло крушение самолета Ту-154, на борту которого находились 92 человека, все они погибли. Во время поисковой операции спасателями были найдены 19 жертв катастрофы. В настоящее время все тела доставлены в Москву для проведения экспертизы.