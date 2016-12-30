1 января 2017 года в силу вступают законы, которые многое поменяют в РФ

Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

Портал Griffon рассказал, как изменится жизнь россиян через пару дней: 1 января 2017 года в силу вступают законы, которые многое поменяют в РФ, сообщает РИА VladNews. Так, в стране вырастут акцизы на табак, алкоголь и дизельное топливо, коллекторы не смогут звонить должникам без их согласия, а цены на продукцию и услуги Google и Apple могут вырасти

Пенсии

Пенсионеры получат единовременную выплату

С 13 по 28 января пенсионеры получат единовременную выплату в 5 тыс. рублей, которой заменили планировавшуюся сентябрьскую индексацию пенсий. С февраля 2017 года страховые пенсии будут проиндексированы по уровню фактической инфляции за прошлый год (ориентировочно на 5,8%), а госпенсии — с учётом роста прожиточного минимума.

Пенсионный возраст для госслужащих повысят

23 мая 2016 года Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста для госслужащих. Закон вступает в силу 1 января. Документ предусматривает постепенное увеличение пенсионного возраста (по шесть месяцев в год) для чиновников: для мужчин — до 65 лет, а для женщин — до 63 лет. Кроме того, увеличивается предельный возраст пребывания на госслужбе: для руководителей высшего звена — до 70 лет, для остальных — до 65 лет.

Жильё

В платёжках за коммунальные услуги появится новая графа

В квитанциях, которые получают за квартплату россияне, появится новая строка: оплата общедомовых расходов. В неё войдут расходы на холодную и горячую воду, электроэнергию и тепло, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме (это касается, например, света в подъездах). Норму хотели ввести 1 апреля 2016 года, однако затем отложили до 1 января 2017 года.

Создадут Единый реестр недвижимости

С 1 января втупает в силу федеральный закон, предусматривающий создание Единого реестра недвижимости и единой учётно-регистрационной системы. Это позволит подавать документы на регистрацию прав и кадастрового учёта недвижимости в любом офисе приёма-выдачи документов, независимо от расположения объекта и упростит процесс оформления документов на недвижимость.

Одновременно усложняется процедура «дачной амнистии» (упрощённый порядок оформления прав граждан на земельные участки и объекты недвижимости, построенные на них), вместо декларации потребуется предоставлять в Росреестр или МФЦ технический план.

Дольщиков защитит новый фонд

С 1 января у застройщиков появится обязанность делать взносы в фонд защиты дольщиков. Таким образом, участников долевого строительства теперь будет защищать не страховка, а специальный фонд компенсаций, который будут формировать сами застройщики. Контролировать деятельность фонда будет Минстрой.

Машино-места станут недвижимостью

С 1 января вступают в силу поправки в Гражданский кодекс и ряд других законов, по которым машино-места признаются объектами недвижимости. Это означает, что с Нового года купля-продажа машино-места подлежит госрегистрации. Машино-место сможет быть залогом и передаваться по наследству.

Розничная торговля

Пиво не будут продавать в ПЭТ-упаковке

23 июня 2016 года Владимир Путин подписал закон о запрете продажи пива в ПЭТ-таре (бутылки из термопластика) объёмом более 1,5 литра. C 1 января алкогольную продукцию не будут разливать в такую тару, а с 1 июля будет окончательно запрещена розничная продажа алкоголя в ПЭТ-таре.

Вырастут акцизы на табак, алкоголь и топливо

В 2017 году вырастут акцизы на вина и шампанское, сидр, пиво, крепкий алкоголь, все виды табака и дизельное топливо. Сбор на шампанское из иностранного сырья вырастет на 10 рублей, на отечественное игристое вино — на 1 рубль. Налог на зарубежные вина поднимут на 9 рублей, на пуаре, сидр и медовуху — на 12 рублей, а на пиво — всего на рубль. Акцизы на крепкий алкоголь (доля спирта свыше 9%) и алкоголь со средним содержанием спирта (до 9%) вырастут на 23 и 18 рублей соответственно.

Сборы на сигареты составят 1562 рубля за тысячу штук плюс 14,5% расчётной стоимости в 2017 году. Вырастут ставки на все виды табака (до 2520 рублей). Акцизом обложат электронные сигареты и жидкость для них.



Акциз на дизтопливо в 2017 году вырастет до 6800 рублей (сейчас ставка составляет 5293 рубля за тонну). Сборы на бензин останутся неизменными в 2017 году, но уже спустя год вырастут на бензин пятого экологического класса.

Импортозамещение

Госзакупки будут проходить общественное обсуждение

С 1 января вступает в силу постановление правительства, утверждающее правила общественного контроля за госзакупками для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Нормы будут действовать для госзакупок, цена контракта которых превышает миллиард рублей.

Другое постановление устанавливает приоритет отечественных товаров, работ и услуг по отношению к зарубежным в ходе проведения конкурсов и аукционов. С 1 января как государственные органы, так и частные предприниматели и компании должны будут отдавать предпочтение российским товарам, если, конечно, у зарубежного товара есть отечественные аналоги.

Google и Apple обложат налогами

В июле 2016 года был подписан закон о налогообложении электронных услуг, оказываемых через интернет иностранными организациями. С 1 января такие компании должны будут платить НДС в размере 18%. В СМИ новый закон получил неофициальное название «закон о налоге на Google».

НДС будут облагаться зарубежные программы, приложения и игры, базы данных, рекламные площадки, онлайн-аукционы, услуги по хранению данных, хостинг-провайдеры, цифровые книги, музыка, изображения. Под действие закона подпадают Google, Apple, Microsoft, eBay, Aliexpress, Steam и т.д.

Отдых

Установлены новые стандарты детского отдыха

Вступает в силу закон, устанавливающий новые стандарты детского отдыха. 26 декабря он был одобрен Советом Федерации, 29 декабря его подписал Путин. Закон устанавливает требования к туристическим маршрутам и порядку их прохождения. Кроме того, будет сформирован федеральный реестр сведений о компаниях, организующих детский отдых. В нём, помимо общих данных об организациях, будут содержаться результаты проверок их деятельности госорганами.

Права туристов гарантируют созданием нового фонда

Вступают в силу поправки к федеральному закону «О туризме». Их ввели для усиления ответственности туроператоров и защиты туристов. Изменения предусматривают создание двух фондов (сейчас существует один фонд в ассоциации «Турпомощь»). Первый из фондов будет выделять деньги на вывоз туристов из-за границы или их размещение в зарубежных отелях, если туроператор обанкротится. Второй будет компенсировать туристам ущерб в случае банкротства туркомпании (например, возвращать деньги за путёвки, по которым туристы не поехали по вине туроператоров).

Электронные услуги

Россияне смогут подавать документы в суд в электронном виде

Российские суды будут принимать заявления и другие документы в электронном виде. Нововведением смогут воспользоваться зарегистрированные пользователи Единой системы идентификации и аутентификации на сайте госуслуг. Заявления, жалобы, апелляции и другие документы можно будет подписывать с помощью электронной подписи и отправлять в различные разделы сайта. В личный кабинет пользователя будут приходить копии судебных актов, вызовы в суд, извещения и другие документы. Также появляется возможность участвовать по интернету в судебных разбирательствах (правда, пока не ясно, как именно это будет реализовано).

Продажа электронных полисов ОСАГО станет обязательной

23 июня 2016 года Владимир Путин подписал ряд поправок к закону об ОСАГО. Все автостраховые компании должны начать с 1 января продажи электронных полисов ОСАГО (если ещё не начали это делать).

Также поправки обязывают потребителя предъявлять на осмотр страховой компании повреждённый автомобиль для проведения экспертизы. «Независимая экспертиза» с участием «автоюристов» теперь находится вне правового поля.

Разное

Новостные агрегаторы начнут проверять информацию

23 июня 2016 года был подписан закон о проверке общественно значимой информации владельцами новостных агрегаторов. Согласно тексту документа, с 1 января новостные агрегаторы, посещаемость которых превышает миллион пользователей в сутки, обязаны проверять информацию до распространения и удалять её по предписанию Роскомнадзора. Такие ресурсы не будут нести ответственность за распространение недостоверной информации, только если она является дословным цитированием другого СМИ, которое можно привлечь к ответственности за нарушение законодательства.

Информацию и сведения об источнике её получения необходимо будет хранить в течение полугода. Роскомнадзор займётся ведением реестра новостных агрегаторов.

Страховые взносы передадут налоговикам

Все страховые взносы будут курировать налоговые органы. Работодателей ждут глобальные изменения: вместо страховых взносов в фонды, нужно будет платить новый единый социальный страховой сбор. По нему придётся сдавать новую отчётность.

Коллекторам запретят бесконтрольно беспокоить должников

С 1 января вступает в силу закон о защите прав физических лиц при взыскании долгов. Он узаконивает деятельность коллекторов, которые внесены в государственный реестр (все остальные остаются вне закона). Если сведений о коллекторе нет в реестре — ему запрещено лично встречаться с должником, звонить ему и даже отправлять текстовые сообщения. Самое главное: закон оговаривает право заёмщика отказаться от общения с любым коллектором.

Реестр ещё не сформирован, поэтому вступление в силу ряда положений закона могут отложить. Формированием списка займётся Федеральная служба судебных приставов.

Под действие закона о коллекторах могут попасть и те люди, которые одолжили своим знакомым более 50 тысяч рублей. За напоминание о возврате долга по телефону они могут получить штраф в размере от 50 до 500 тыс. рублей, поскольку по закону взыскивать долги теперь имеет право только профессиональный коллектор.

Прекратится ввоз подержанных иномарок из-за рубежа

С 1 января в Россию прекратится ввоз подержанных иномарок из-за рубежа. Это связано с выходом на российский автомобильный рынок системы вызова оперативных служб при ДТП «Эра-ГЛОНАСС». Все машины, которые ввозятся в страну, должны быть оснащены этой системой. Кроме того, производителям придётся проводить краш-тесты для получения необходимого разрешения. На новые автомобили систему установят производители (они же будут проводить краш-тесты) и дистрибьюторы. Подержанные иномарки в Россию ввозят мелкие предприниматели, которые не смогут проводить тесты и устанавливать «Эру-ГЛОНАСС» (им это не по карману).

Новые отечественные автомобили также будут оснащаться «Эра-ГЛОНАСС». Автовладельцев от необходимости устанавливать новую систему на свои машины избавили. Это касается только производителей, так что водителю нет никакой необходимости оснащать свою машину (любого года выпуска) «Эрой-ГЛОНАСС».