Во Владивостоке сегодня -4 °C

В Приморье без осадков

Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

Сегодня, 30 декабря, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха -2...-14 °C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер слабый с середины дня западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -4...-6 °C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха - 5...-7°C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный слабый, с середины дня умеренный. Температура воздуха -3...-5 °C.