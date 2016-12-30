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Две девушки задушили парня во время ролевых игр в Ульяновской области

Проводится проверка
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

Накануне в Димитровграде произошла трагедия: две девушки задушили 24-летнего парня во время ролевых игр, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Следствие выяснило, что незадолго до случившегося молодой человек, уроженец Таджикистана, познакомился в Интернете с двумя девушками. Одной из них 21 год, другой – всего 17. Специально для встречи парень снял квартиру в доме №22 на улице Славского города Димитровграда. Он накрыл на стол и предложил девушкам поиграть в ролевые игры. Чуть позже девушки связали его и задушили.

Убегая из квартиры, гостьи прихватили с собой вещи и деньги убитого. А на следующий день после преступления одна из злоумышленниц как ни в чем не бывало пошла в школу.

По словам помощника руководителя димитровградского межрайонного следственного отдела СКР по Ульяновской области Алексея Колотова, сотрудниками полиции была установлена причастность к данному преступлению двух жительниц города Димитровграда 1995 и 1999 года рождения. В ходе следствия установлено, что мотивами данного преступления явились корыстные побуждения. И 27 декабря этим гражданкам предъявлено обвинение по факту убийства группой лиц из корыстных побуждений, а также совершения разбойного нападения.

В настоящее время одна из девушек задержана, другая находится под домашним арестом.

По факту происшествия прокуратура города начала общенадзорную проверку.

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