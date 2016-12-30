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Общество

Жительница Приморья прятала у себя в доме сына, который уклонялся от выплаты алиментов

Женщина созналась в содеянном
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

Должник скрывался от судебных приставов у матери, чтобы не платить алименты ребенку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Управления федеральной службы судебными приставами по Приморскому краю. 

Так как 37-летний житель Приморья, обязанный по решению суда платить алименты, не проживал по месту регистрации, не был официально трудоустроен, не являлся на прием к судебному приставу, он был объявлен в исполнительский розыск.

В ходе разыскных мероприятий было установлено место жительства матери алиментщика, которая поведала работникам межрайонного отдела судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей, что не поддерживает связь со своим сыном уже нескольких лет. В связи с отсутствием какой-либо информации о бывшем супруге, который больше года не появлялся по адресу регистрации, взыскатель обратилась в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим.

Узнав о попытках бывшей невестки признать сына безвестно отсутствующим, мать должника созналась, что все это время она прятала алиментщика у себя. Неплательщик явился в отдел судебных приставов, где был предупрежден об административной ответственности в соответствии со ст. 5.35.1 КоАП РФ.

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